العداد لايتوقف.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة بالدوري الإنجليزي

يواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، كتابة فصول جديدة في مسيرته مع كرة القدم الإنجليزية، بعد أن تُوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم 2024-2025 من شبكة Sofascore العالمية.

لم يكن التتويج مفاجئًا، فصلاح قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري بأداء استثنائي، أنهى خلاله الموسم مسجلًا 29 هدفًا وصانعًا 18 تمريرة حاسمة، وهو معدل مذهل جعله يحصل على أفضل تقييم في البريميرليج (7.78/10).

104 جائزة فردية.. رقم لا يُصدق

بهذه الجائزة الجديدة، رفع صلاح رصيده من الإنجازات الفردية إلى 104 جائزة منذ وصوله إلى “آنفيلد” في صيف 2017.

رقم ضخم لا يحققه إلا لاعب استثنائي، يثبت عامًا بعد عام أنه أكثر من مجرد نجم في تشكيلة ليفربول.

جوائز صنعت أسطورة

رحلة صلاح مليئة بالألقاب الفردية التي صنعت له مكانة خاصة بين أساطير اللعبة، منها:

الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي (3 مرات).

جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم 2018.

أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017 و2018.

أفضل لاعب في إنجلترا 2018.

القدم الذهبية 2021.

وغيرها من الجوائز التي جعلت اسمه حاضرًا في كل حفل كروي عالمي.

منافسة عالمية على منصة التتويج

الحفل الذي استضافته مدينة “زادار” الكرواتية لم يكن محصورًا على صلاح فقط، فقد فاز البرازيلي رافينيا بجائزتين عن تألقه مع برشلونة، بينما نال جوشوا كيميش لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني، وتُوج المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، في حين حصل الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة التشريفية للأساطير بعد انتقاله إلى ميلان.

محمد صلاح أثبت أنه ليس مجرد نجم في جيل ذهبي، بل أيقونة خالدة للدوري الإنجليزي. فمع كل موسم، يضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته، ويترك بصمة لا تُمحى في تاريخ كرة القدم.

اليوم، بـ 104 جائزة فردية في جعبته، يثبت “الملك المصري” أنه حالة استثنائية في ملاعب أوروبا، وأن قصته مع ليفربول لم تنتهِ بعد.