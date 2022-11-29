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الظاهرة رونالدو يوجه رسالة للنجم ” كاسيميرو ” بعد الفوز على المنتخب السويسري بمونديال قطر 

مصطفى أبو حجازي

أثنى نجم كرة القدم البرازيلية السابق ” الظاهرة رونالدو ” على اللاعب كاسيميرو كثيرًا، بعدما تمكن من إحراز هدف الفوز للسامبا البرازيلية بالأمس الإثنين 28 نوفمبر 2022 وضمان التأهل للدور القادم. 

الظاهرة رونالدو يوجه رسالة للنجم " كاسيميرو " بعد الفوز على المنتخب السويسري بمونديال قطر 

وصرح رونالدو خلال المقابلة التي جمعته مع النجم كاسيميرو ” برأيي فإنك كنت الأفضل خلال المواجهتين الماضيتين، تهانينا… لقد قمت بالتسجيل هدف خلال اللقاء، إنه لأمر رائع أن تقوم بالتسجيل في كأس العالم ” 

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وأضاف رونالدو قائلًا ” لم تخطيء في أي كرة خلال المواجهتين، كان يتواجد بجانبي في المدرجات الكثير من النجوم وهم ” كاكا، روبرتو كارلوس، سيميوني وكافو “، جميعهم قاموا بالثناء على أدائك، أنت الأفضل على أرض الملعب في منتخب بلادنا، لقد قمت بتقديم أداء مميز من الناحيتين الهجومية والدفاعية ” 

وكان المنتخب البرازيلي قد تمكن من الفوز بصعوبة على المنتخب السويسري بنتيجة هدف نظيف، ليرفع رصيده للنقطة السادسة ويصعد لدور 16 من مونديال قطر. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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