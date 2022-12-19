الظاهرة رونالدو يحتفي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الفوز بلقب كأس العالم 

قام الأسطورة البرازيلية رونالدو بالإشادة بأداء ليونيل ميسي خلال مونديال كأس العالم قطر، بعد التتويج باللقب على حساب منتخب الديوك الفرنسية عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية، حيث قد إنتهت أحداث المباراة بنتيجة 3 أهداف لكل فريق.

وقد غرد الظاهرة رونالدو عن طريق حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلًا ” لقد رأيت عدد كبير من المشجعين البرازيليين وفي العالم أجمع يقومون بتشجيع النجم ليونيل ميسي خلال هذا النهائي الرائع، وداع مستحق للنجم العبقري الذي قام بقيادة حقبة، بعيدًا عن فوزه بمونديال كأس العالم، مبروك ليو ميسي ”

وحصل الأسطورة ميسي على لقب أفضل لاعب في مونديال كأس العالم قطر 2022، بعدما تمكن من قيادة منتخب بلاده للتتويج بالمونديال، واستطاع إحراز 7 أهداف.

وقد حصل النجم الفرنسي مبابي والذي قدم مباراة نهائية مذهلة وحقق هاتريك على هداف كأس العالم برصيد 8 أهداف، إلا أنه لم يكن بالأمر الكافي للتتويج بكأس العالم.