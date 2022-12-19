أخبار الرياضة

الظاهرة رونالدو يحتفي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الفوز بلقب كأس العالم 

مصطفى أبو حجازي

قام الأسطورة البرازيلية رونالدو بالإشادة بأداء ليونيل ميسي خلال مونديال كأس العالم قطر، بعد التتويج باللقب على حساب منتخب الديوك الفرنسية عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية، حيث قد إنتهت أحداث المباراة بنتيجة 3 أهداف لكل فريق. 

الظاهرة رونالدو يحتفي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الفوز بلقب كأس العالم 

فرحة ليو ميسي

كيليان مبابي يتحدث للمرة الأولى عن ليونيل ميسي والإساءة التي تعرض لها 

وقد غرد الظاهرة رونالدو عن طريق حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلًا ” لقد رأيت عدد كبير من المشجعين البرازيليين وفي العالم أجمع يقومون بتشجيع النجم ليونيل ميسي خلال هذا النهائي الرائع، وداع مستحق للنجم العبقري الذي قام بقيادة حقبة، بعيدًا عن فوزه بمونديال كأس العالم، مبروك ليو ميسي ” 

منشور الظاهرة رونالدو

وحصل الأسطورة ميسي على لقب أفضل لاعب في مونديال كأس العالم قطر 2022، بعدما تمكن من قيادة منتخب بلاده للتتويج بالمونديال، واستطاع إحراز 7 أهداف. 

وقد حصل النجم الفرنسي مبابي والذي قدم مباراة نهائية مذهلة وحقق هاتريك على هداف كأس العالم برصيد 8 أهداف، إلا أنه لم يكن بالأمر الكافي للتتويج بكأس العالم. 

Avatar of مصطفى أبو حجازي
مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

اترك تعليقاً