الطريق إلى المونديال.. مباريات نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية | مواجهة محتملة مع الأهلي

انتهت منذ قليل مراسم إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامتها في جدة بنهاية العام الجاري بشهر ديسمبر، والتي يشارك بها نادي الاتحاد كبطل لدوري روشن السعودي الموسم الماضي.

كأس العالم للأندية في جدة - المصدر: صحيفة عكاظ

وتخشى جماهير نادي الاتحاد من المواجهات الصعبة في كأس العالم للأندية 2023 نظرًا لقوة الفرق المشاركة بها، في ظل تراجع أداء النمور في المباريات الأخيرة في الدوري السعودي.

مشوار الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023

ويستهل الاتحاد مشواره في مونديال الأندية بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، في المباراة الافتتاحية والدور التمهيدي الأول، ثم في حالة الفوز سيواجه النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 نادي الإتحاد يفتتح مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي

يوم 12 ديسمبر المقبل على ملعب الجوهرة

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وفي حال فاز نادي الاتحاد على الأهلي، سيواجه الفريق الفائز ببطولة كأس الليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أما إذا نجح العميد في عبور بطل ليبرتادوريس سيتأهل مباشرةً إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، ليكرر مشوار الهلال في النسخة الماضية عندما واجه الزعيم ريال مدريد في نهائي كأس العالم بالدار البيضاء المغربية.

طريق كأس العالم للأندية جدة 2023