الطائي في مواجهة الباطن مساء اليوم الأربعاء 10-5-2023 الدوري السعودي

يحل نادي الطائي ضيفاً ثقيلاً على ملعب نادي الباطن، وذلك لخوض مباراة اليوم ضمن مباريات الأسبوع ال26 من منافسات دوري روشن السعودي، ويأمل عشاق الطائي في تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة للهروب من نادي ضمك الذي يلاحقه بفارق نقطتين فقط، بينما يعاني نادي الباطن في قاع الترتيب معلناً استسلامه للهبوط، ونتابع عبر نجوم مصرية أهم تفاصيل مباراة الطائي ضد الباطن اليوم والقنوات الناقلة.

توقيت مباراة الطائي والباطن اليوم

تنطلق مباراة الطائي والباطن مساء اليوم الأربعاء وتحديداً في تمام الساعة 7 بتوقيت السعودية ومصر، وينفرد الاتحاد بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بينما يحتل الطائي المركز ال7 في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، ويعتبر الطائي هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقى الهزيمة في آخر 5 مباريات في الدوري، واستطاع لاعبي الطائي تحقيق الفوز في اخر مباراتين، ويسعى الطائي للهروب من ملاحقة ضمك صاحب المركز ال8 بفارق نقطتين فقط عن الطائي.

مباراة الطائي ضد الباطن اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة الطائي ضد الباطن بث مباشر عبر شاشة قناة ssc sport 5 بصوت المعلق سعد يحيي، ويحتل نادي الباطن المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، حيث استطاع الفريق الفوز في 4 مباريات فقط من 25 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، وخسر الباطن أمام الرائد في الجولة السابقة بنتيجة 3-1 ويحتاج للفوز اليوم للحفاظ على تواجده في دوري روشن السعودي.