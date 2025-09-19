الصومال تطلب إقامة مبارياتها فى الجزائر

طلب الاتحاد الصومالي لكرة القدم إقامة مباراتي منتخب بلاده أمام الجزائر وموزمبيق ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على الأراضي الجزائرية.

هذا الطلب لعدم امتلاك الصومال ملعب مطابق للمواصفات الدولية يخوض عليه المباريات.

سبق وأعلن الاتحاد الموزمبيقي في بيان رسمي أن مواجهة منتخب بلاده مع الصومال المقررة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات ستقام بالجزائر دون الكشف عن الملعب الذي سيستضيف اللقاء.

وبناءً على ذلك، ستُجرى مباراة الصومال أمام الجزائر في الجولة التاسعة أيضاً داخل الجزائر، للسبب ذاته المتعلق بعدم صلاحية الملاعب في الصومال لاستضافة مباريات التصفيات.

ومن المنتظر أن تُقام مواجهات الجولتين التاسعة والعاشرة خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر المقبل.