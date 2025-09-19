أخبار الرياضة

الصومال تطلب إقامة مبارياتها فى الجزائر

أحمد المدبولي

طلب الاتحاد الصومالي لكرة القدم إقامة مباراتي منتخب بلاده أمام الجزائر وموزمبيق ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على الأراضي الجزائرية.

 

هذا الطلب لعدم امتلاك الصومال ملعب مطابق للمواصفات الدولية يخوض عليه المباريات.

 

سبق وأعلن الاتحاد الموزمبيقي في بيان رسمي أن مواجهة منتخب بلاده مع الصومال المقررة في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات ستقام بالجزائر دون الكشف عن الملعب الذي سيستضيف اللقاء.

 

وبناءً على ذلك، ستُجرى مباراة الصومال أمام الجزائر في الجولة التاسعة أيضاً داخل الجزائر، للسبب ذاته المتعلق بعدم صلاحية الملاعب في الصومال لاستضافة مباريات التصفيات.

 

ومن المنتظر أن تُقام مواجهات الجولتين التاسعة والعاشرة خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر المقبل.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.