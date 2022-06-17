أخبار الرياضة

“الصفقة حسمت”.. الزمالك ينهي إتفاقه لضم ثنائي بيراميدز

محمود جمال محمد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام فريق الأهلي الغريم التقليدي في الجولة ال 20 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة ال 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة، وكان فريق الزمالك قد تمكن من تحقيق الفوز على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف في الدور ال 32 من بطولة كأس مصر ليصعد الفريق إلى الدور ال 16 من البطولة.

"الصفقة حسمت".. الزمالك ينهي إتفاقه لضم ثنائي بيراميدز 1 17/6/2022 - 5:27 م

في سياق آخر كشف مصدر مقرب من إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور أن الإدارة قد حسبت بشكل كبير صفقتي بيراميدز لاعب الوسط أحمد توفيق والمدافع أحمد أيمن منصور، وتسعي ادارة الزمالك في هذه اللحظة إلى إتمام صفقة رمضان صبحي ونبيل عماد دونجا.

وكان الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي قد أكد أن الزمالك هو الأقرب لضم محمد علي بن رمضان لاعب وسط فريق الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب قوة العرض المقدم من الزمالك عن الأهلي.

سيمبا التنزاني يوافق على استعادة لويس ميكيسوني من النادي الأهلي

الزمالك ينافس الأهلي للتعاقد مع عمرو السيسي من طلائع الجيش

Avatar of محمود جمال محمد
محمود جمال محمد

مهندس مصري أحب الكتابة في مجال الرياضة واتابع العديد من الصحف العالمية أول بأول


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.