“الصفقة حسمت”.. الزمالك ينهي إتفاقه لضم ثنائي بيراميدز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام فريق الأهلي الغريم التقليدي في الجولة ال 20 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة ال 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة، وكان فريق الزمالك قد تمكن من تحقيق الفوز على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف في الدور ال 32 من بطولة كأس مصر ليصعد الفريق إلى الدور ال 16 من البطولة.

في سياق آخر كشف مصدر مقرب من إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور أن الإدارة قد حسبت بشكل كبير صفقتي بيراميدز لاعب الوسط أحمد توفيق والمدافع أحمد أيمن منصور، وتسعي ادارة الزمالك في هذه اللحظة إلى إتمام صفقة رمضان صبحي ونبيل عماد دونجا.

وكان الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي قد أكد أن الزمالك هو الأقرب لضم محمد علي بن رمضان لاعب وسط فريق الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب قوة العرض المقدم من الزمالك عن الأهلي.