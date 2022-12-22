الصفقة تمت.. كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي!

حسب صحيفة آس الإسبانية وعدة صحف أوروبية أخرى موثوقة قالت إن صفقة انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي تمت بالفعل.

يبدو أن صفقة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي تمت بالفعل حسب تأكيدات عدة من مصادر داخل نادي النصر إلى صحف أوروبية.

الصحف الأوروبية أكدت أن كريستيانو رونالدو نصراوي بالفعل بعدما أتفق وكيل اللاعب مع مسئولي نادي النصر على انضمام اللاعب بدءاً من شهر يناير.

تفاصيل صفقة إنضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر

منذ بطولة كأس العالم 2022 في قطر والمفاوضات مستمرة بين وكيل أعمال كريستيانو رونالدو خورخي مينديز ومسئولي النصر السعودي.

رونالدو الذي كان يأمل في لعب دوري أبطال أوروبا بعد مغادرة مانشستر يونايتد لم يتلقى أي عروض مشجعة للانضمام إلى فرق أوروبية بسبب راتبه العالي وأمور أخرى.

مع نهاية كأس العالم ازدادت المفاوضات بين وكيل أعمال رونالدو من جهة ومسئولي النصر من جهة أخرى لحسم الصفقة التاريخية إلى الدوري السعودي.

اللاعب البرتغالي لا يمانع الانتقال إلى السعودية وهو العرض الأفضل له حالياً بين العروض المقدمة إليه من الناحية المادية والمعنوية.

صحيفة آس الإسبانية حسب مصادر من داخل نادي النصر السعودي أكدوا أن الصفقة تمت بالفعل لكن راتب كريستيانو رونالدو أقل من الإشاعات المنتشرة في وسائل الإعلام الأوروبية، اللاعب لن يتلقى 200 مليون يورو في الموسم.

يمتد تعاقد رونالدو مع النصر حتى عام 2025 وجهات سعودية عدة تساهم في الصفقة من أجل انضمام اللاعب إلى الدوري السعودي، فاللاعب له قيمة تسويقية وجماهيرية كبيرة جدا سوف تساهم في زيادة قيمة الدوري السعودي التسويقية ورفع مشاهدته حول العالم.

الدون كما يسمونه حول العالم يملك جماهيرية توازي جماهيرية أندية بحالها لتأثيره الكبيرة في عالم كرة القدم وبطولاته وأرقامه القياسية مع أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد واليوفينتس الإيطالي.

كريستيانو رونالدو نصراوي

من جهتها احتفت جماهير النصر السعودي بأخبار انضمام البرتغالي إلى النادي ودشنت هاشتاج كريستيانو رونالدو نصراوي عبر تويتر.

سعادة كبيرة بين عشاق نادي النصر أن ينضم واحد من أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة إلى ناديهم والاحتفالات مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس.

انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر وتوقيع العقود هي مسألة وقت فقط والتي شيرت رقم سبعة محجوز للاعب البرتغالي ولا يوجد لاعب في النادي السعودي يحمل هذا الرقم حالياً.

الجدير بالذكر أن رونالدو قد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد بالتراضي قبل بدء كأس العالم بأيام قليلة بعد مشاكل عدة مع إدارة النادي والمدير الفني للشياطين الحمر تين هاج.