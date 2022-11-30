الصفقة الأغلى في تاريخ الخليج.. رونالدو يوافق على الانضمام إلى النصر السعودي

كشفت تقارير صحيفة عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو وافق على العرض الضخم المقدم من النصر السعودي، مشيرة إلى أن صاروخ ماديرا يركز حاليا مع منتخب بلاده بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ 16 مع فرنسا وهولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

رونالد يوافق على الانتقال إلى النصر السعودي

وأوضحت ديلي ميل البريطانية أن الدون كريستيانو رونالدو أجل الانتقال إلى النصر السعودي بعد الانتهاء من مشاركته مع البرتغال في كأس العالم 2022، والمقامة حاليا في قطر، وذلك بعدما فسخ مانشستر يونايتد عقده مع الدون بعد المؤتمر التصريحات الأخيرة التي أعلنها رونالدو وأنه تعرض للخيانة في قلعة الشياطين الحمر، ومهاجمته للهولندي إيريك تين هاج وإدارة مان يونايتد.

200 مليون يورو قيمة عرض النصر السعودي لرونالدو

وأكدت ديلي ميل أن البرتغالي كريستيانو رونالدو وافق على عرض النصر السعودي والذي تقدم به للحصول على خدمات كريستيانو والمقدر بـ 173 مليون إسترليني والتي يحصل عليها صاروخ ماديرا لمدة عامين ونصف أي ما يعادل 200 مليون يورو شاملة الرواتب والإعلانات، وسيكون هذا العرض هو الأضخم والأكبر في تاريخ الأندية الخليجية للحصول على خدمات الدون كريستيانو رونالدو.

https://twitter.com/marca/status/1597857873320726528

النصر السعودي من أكثر الأندية نجاحا في الدوري السعودي

ورفض صاروخ ماديرا الانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي وذلك لعدم الاهتمام الأندية الأوروبية بضمه إلا أنه مستعد الآن للانتقال إلى الدوري السعودي، وخاصة إلى النصر السعودي خاصة أنه يعد من الأندية الأكثر نجاحا في الدوري السعودي، حيث توج بالدوري السعودي للمحترفين 9 مرات في تاريخه.