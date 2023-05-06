الصراع لحجز مقعد ببطولة أوروبا.. صلاح ورفاقه في مواجهة فريق برينتفورد اليوم

يستعد النجم المصري محمد صلاح لتحقيق مهمة جديدة مع فريقه ليفربول، حيث يواجه فريق برينتفورد في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم 2022-2023.

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة ورفع شعار “لا بديل عن الفوز”، وذلك للإقتراب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويدرك محمد صلاح وزملاؤه في ليفربول أن كل المباريات المتبقية هي مباريات حاسمة، حيث إن أي خسارة ستصعب مهمتهم في تحقيق البطولة القارية، وسيكون من الصعب عليهم الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في النهاية.

ويأمل فريق ليفربول في تحقيق نتائج إيجابية في الجولات القادمة، حتى يتمكن من التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتحقيق أهدافهم في البطولة.

وكان فريق ليفربول قد فاز في آخر مباراة له بالدوري الإنجليزي، حيث تغلب على فولهام بنتيجة 1-0 في المباراة المؤجلة من الجولة 28، وبذلك يرفع رصيده إلى 59 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يحتل فريق برينتفورد المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

ليفربول وبرينتفورد بالدوري الانجليزي

تمكّن فريق ليفربول من جمع 59 نقطة بعد مشاركته في 34 مباراة، فاز في 17 منها، وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مواجهات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 66 هدفا في شباك المنافسين، في حين استقبلوا 42 هدفًا. بالمقارنة، جمع فريق برينتفورد 50 نقطة بعد خوضه 34 مباراة، فاز في 12 منها، وتعادل في 14 مباراة وخسر 8 مواجهات، وتمكن لاعبوه من تسجيل 52 هدفًا في شباك المنافسين، في حين استقبلوا 44 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

بعد تسجيله 18 هدفاً، يحتل النجم المصري محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

ويتصدر الترتيب هالاند، نجم مانشستر سيتي، برصيد 35 هدفاً، يليه هاري كين، مهاجم توتنهام، بـ 25 هدفاً، فيما يأتي إيفان توني، لاعب برينتفورد، في المركز الثالث برصيد 20 هدفاً.