الصدارة تشعل مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن فى قمة الدوري الألماني

يواجه فريق باير ليفركوزن الألماني تحديًا كبيرًا حينما يلتقي مع ضيفه بايرن ميونخ مساء اليوم، السبت، في مباراة قمة بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2023-2024.

سيقام اللقاء بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “باي آرينا”، ضمن الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الألماني.

باير ليفركوزن يتصدر قائمة جدول الدوري الألماني بـ 52 نقطة، حيث تمكنوا من تحقيق 16 انتصارًا و4 تعادلات بدون أن يتعرضوا لأي هزيمة حتى الآن.

باير ليفركوزن وبايرن ميونخ

فريق باير ليفركوزن هو الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الكبرى لهذا الموسم الذي لم يتعرض لأي خسارة في المباريات.

ويسعى فريق باير ليفركوزن إلى الاستمرار في نتائجه الممتازة وانتصاراته بعد أن حقق فوزًا هامًا مؤخرًا على ضيفه دارمشتات بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “ميرك ستاديون آم بولينفالتور”، ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الألماني.

في المقابل، يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، ويتأخر بنقطتين عن ليفركوزن، حيث حقق الفريق البافاري 16 انتصارًا وتعادلين وهزيمتين.

أظهر فريق بايرن ميونخ تفوقه على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-1 في المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب “إليانز أرينا” ضمن مباريات الجولة العشرون في الدوري الألماني.