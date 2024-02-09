الصحف العالمية تسلط الضوء على قرار تعيين “العميد” لتولي قيادة الفراعنة

وصفت الصحف العالمية تعيين حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر، واصفةً إياه بـ “حسام حسن الأسطوري”، تم تعيينه في هذا المنصب بعد استقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد انتهاء مشاركة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث تم الخروج المبكر من البطولة على يد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16.

الصحف الإعلامية مهمته باختيار حسام حسن للمنتخب

في اليوم قبل الأمس “الثلاثاء”، أعلن اتحاد الكرة تعيين حسام حسن كمدير فني للمنتخب المصري الأول، بعد استقالة المدير الفني البرتغالي روى فيتوريا، وتم أيضًا تعيين إبراهيم حسن كمدير للمنتخب.

وصرحت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “تم تعيين حسام حسن، أفضل هداف في التاريخ، كمدير فني للمنتخب المصري، ويبلغ حسام حسن من العمر 57 عامًا وفاز بثلاث بطولات لكأس الأمم الأفريقية، وسجل 67 هدفًا في 176 مباراة دولية على مدار مسيرته التي امتدت لأكثر من 22 عامًا” وأضافت: “ستكون أول مباراة رسمية له مع مصر في تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل”.

وفقًا لتعليق شبكة “ESPN” الأمريكية على موقعها الإلكتروني: “تم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا وتوأمه مديرًا للمنتخب المصري”.

وقد كتب موقع “غانا سبورتس بيدج”: “تم تعيين الأسطورة حسام حسن مديرًا فنيًا لمصر”.

وفيما أعلن موقع “فيناك فوتبول” الجزائري، قيل إن تعاقد مصر مع حسام حسن يقرب منتخب الجزائر من إمكانية التعاقد مع مدرب جديد، من بينهم كارلوس كيروش وهيرفي رينارد، وذلك بفضل هذا التعاقد.

وفقًا لموقع “سبورتس نيوز أفريكا” ، تم تعيين حسام حسن كمدرب للفراعنة، وفي تقرير طويل بعنوان “أسطورة مصر حسام حسن مديرًا فنيًا” ، ذكر موقع “غانا سوكر ويب” التفاصيل الكاملة للقرار، وأشار موقع “بي إن سبورتس” القطري إلى أن المدرب الجديد للفراعنة ليس هيرفي رينارد.

وذكر الموقع أن بعد العديد من التقارير الصحفية التي أكدت اقترابه من تدريب منتخب مصر، قرر الاتحاد المصري رسميًا استبعاد رينارد من حساباته واختيار مدرب وطني في النهاية.