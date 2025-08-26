الصحافة الكويتية تفتح صفحاتها لصفقة كهربا مع القادسية.. شاهد ماذا قالوا؟

تسبب انتقال النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا” إلى نادي القادسية الكويتي ضجة واسعة في الشارع الرياضي الكويتي والعربي، حيث تفاعلت الصحف المحلية مع الصفقة باعتبارها واحدة من أبرز تدعيمات فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأن اللاعب يمتلك تاريخًا ثريًا وتجارب احترافية متعددة.

القبس: صفقة جديدة ترفع طموحات الأصفر

صحيفة القبس عنونت خبرها بـ: “القادسية يعلن التعاقد مع المصري محمود كهربا”، وأكدت أن الصفقة تمّت بعقد لمدة موسم واحد قادمًا من الاتحاد الليبي.

كما استعرضت الصحيفة أبرز إنجازاته، وفي مقدمتها تجربته اللافتة مع اتحاد جدة السعودي التي توجها بحصد كأس ولي العهد 2016 وكأس خادم الحرمين الشريفين 2018، إلى جانب مشواره الكبير مع الأهلي والزمالك في مصر.

السياسة: “فولت عالي” يشعل الدوري الكويتي

أما صحيفة السياسة فقد ذهبت إلى وصف الصفقة بأنها “فولت عالي للقادسية”، مشيرة إلى أن القيمة المادية للتعاقد تقترب من مليون دولار.

وأبرزت الصحيفة محطات اللاعب الاحترافية التي شملت الدوري المصري، السعودي، التركي، السويسري، والليبي، مؤكدة أنه إضافة نوعية للدوري الكويتي لما يملكه من خبرة دولية مع المنتخب المصري.

الراي: تفاصيل مالية تكشف حجم الصفقة

بدورها، كشفت صحيفة الراي أن الاتفاق مع كهربا تم مقابل نحو 500 ألف دولار، ووصفت الصفقة بأنها خطوة استراتيجية من إدارة القادسية لدعم الفريق هجوميًا.

وأشارت إلى أن اللاعب أنهى مؤخرًا ارتباطه بالاتحاد الليبي بعد موسم ناجح سجل فيه 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 18 مباراة.

الأنباء: الصفقة الأقوى في ميركاتو الكويت

صحيفة الأنباء لم تتردد في اعتبار التعاقد مع كهربا أقوى صفقات الدوري الكويتي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت أن اللاعب سينضم سريعًا لمعسكر الفريق في الكويت استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد، وسط ترقب جماهيري كبير.

جماهير القادسية ترحب بـ”الفولت العالي”

على الجانب الآخر، نشر الحساب الرسمي لنادي القادسية مقطع فيديو بعنوان “أوعى الفولت العالي” للإعلان عن الصفقة، في لمسة دعائية لاقت تفاعلًا واسعًا من جماهير الأصفر التي عبرت عن سعادتها بانضمام النجم المصري.