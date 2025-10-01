الصحافة السعودية تحتفي بعودة حجاري للتهديف.. شاهد ماذا قالوا ؟

حرصت الصحف السعودية على الإحتفال بعودة المدافع المصري أحمد حجازي للتهديف في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما سجل هدفاً فى فوز نيوم على الرياض بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.

أحمد حجازي يسجل في الدوري السعودي

وكتبت صحيفة “عكاظ”، “بعد غياب 907 أيام.. حجازي يعانق شباك المحترفين”، وقالت، “استعاد المخضرم المصري أحمد حجازي نجم فريق نيوم هز شباك الخصوم في دوري المحترفين السعودي بعد هدفه الرائع في شباك فريق الرياض ضمن لقاءات الجولة الرابعة”.

وقالت الصحيفة، “شهد اللقاء الذي انتهى بفوز نيوم الذي يحمل شارة قيادته المدافع أحمد حجازي تسجيله هدفاً رائعاً بعد ركلة زاوية نفذها ناثان زيزي ليضعها حجازي برأسه داخل شباك الرياض معلناً الهدف الثاني لنيوم”.

وأضاف تقرير الصحيفة، “جاء هذا الهدف ليكون أول أهداف أحمد حجازي مع نيوم في دوري المحترفين، والعاشر له بعد أن سجل 9 أهداف بشعار فريقه السابق الاتحاد، وكان آخر هدف أحرزه المدافع المصري مع الاتحاد قبل 907 أيام وتحديداً في الرابع من أبريل 2023 وبرأسية أيضاً”.

بينما عنونت صحيفة “اليوم”، ، “حجازي يعود لزيارة الشباك في دوري المحترفين بعد غياب 907 أيام”، وقالت “عاد أحمد حجازي المدافع المصري بصفوف نيوم لزيارة الشباب في دوري المحترفين بعد غياب استمر 907 أيام”.

وتابعت الصحيفة، “لم يشارك اللاعب المصري الموسم الماضي في دوري المحترفين بعدما رحلّ عن صفوف الاتحاد لينضم لصفوف نيوم بدوري القسم الثاني، بينما كانت أخر زيارة للمدافع المصري صاحب الـ 34 عاماً للشباك في دوري المحترفين بقميص الاتحاد أمام نظيره ضمك خلال المباراة التي جمعتهما يوم 4 أبريل 2023 ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة”.

في حين عنونت صحيفة “الرياضية”، “بالثلاثية الأولى.. نيوم يكسب الرياض”، وقالت “نجح نيوم، الصاعد حديثًا، في تسجيل ثلاثة أهدافٍ خلال مباراةٍ واحدةٍ للمرة الأولى في تاريخه بمسابقة دوري المحترفين بعد فوزين متتاليين على ضمك بـ 2ـ1، والأخدود 1 – 0”.

وقال تقرير الصحيفة، “المباراة شهدت نجاح أحمد حجازي في تسجيل الهدف الثاني لفريق نيوم الذي صالح بهذا الفوز جماهيره عقب الخروج من دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، كما تقدَّم خطوةً مهمةً في جدول ترتيب الدوري، حيث أصبح في المركز الرابع برصيد تسع نقاطٍ”.