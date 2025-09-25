الصحافة الإنجليزية تفتح النار على فرانس فوتبول.. صلاح تعرض للسرقة وترتيبه إهانة!

فتحت الصحف الإنجليزية النار على مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية ومنظمي حفل الكرة الذهبية والمصوتين على الجائزة، وذلك بسبب عدم تتويج الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بجائزة الكرة الذهبية 2025 التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم سنوياً من جانب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

محمد صلاح يخسر الكرة الذهبية

وكانت البداية مع صحيفة “ديلي إكسبريس” والتي جاء عنوانها، “محمد صلاح يتعرض للسرقة في حفل الكرة الذهبية”، مشيرة إلى أن النجم المصري احتل المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2025، وهو ترتيب لا يليق لما قدمه اللاعب من موسم استثنائي مع ليفربول.

وتابع تقرير الصحيفة “محمد صلاح سوف يُسجل كواحد من أفضل اللاعبين الذين لم يفوزوا أبدًا بجائزة الكرة الذهبية، عدم تواجده ضمن المراكز الثلاثة الأولى على الأقل في ترتيب هذا العام يعد بمثابة إهانة”.

وقالت الصحيفة “محمد صلاح ساهم في 57 هدفاً بجميع المسابقات مع ليفربول في الموسم الماضي، حيث سجل 34 هدفاً وصنع 23 هدفًا آخر، وسجل وصنع في نفس المباراة بـ11 لقاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تواجد النجم المصري في المركز الرابع أمر غير عادل، هناك لاعبون فازوا بجائزة الكرة الذهبية خلال الـ 20 عاماً الماضية، لم يقدموا مواسم رائعة مع أنديتهم مثلما فعل محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الماضي”.

وأضاف تقرير الصحيفة “الدوري الإنجليزي أكثر دوريات العالم تنافسية، ويكفي تواجد ناديى مانشستر يونايتد وتوتنهام صاحبا المركزين الخامس عشر والسابع عشر في جدول ترتيب البريميرليج في نهائي أوروبي كبير مثل الدوري الأوروبي، تألق محمد صلاح في مسابقة بهذه القوة وحصوله على المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية نتيجة ظالمة”.

وواصلت الصحيفة “محمد صلاح قدم موسمًا فرديًا أفضل من عثمان ديمبيلي وفيتنيا ولامين يامال، ولكن لأن باريس سان جيرمان وبرشلونة فازا بألقاب أكثر من ليفربول الموسم الماضي، فإنهما يتفوقان على النجم المصري الذي سيدخل التشكيلة المثالية التاريخية للدوري الإنجليزي الممتاز على الجناح الأيمن عند مغادرته ليفربول، لكن البطولات الفرنسية لا يمكن تضاهي نظيرتها الإنجليزية”.

وإستمر تقرير الصحيفة: “ولم يتمكن أي لاعب من تسجيل المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي، فقد سجل كل من آندي كول وآلان شيرر 47 هدفًا في منتصف التسعينيات، ما الفرق؟ لعب كول 40 مباراة في الدوري، بينما لعب شيرر 42 مباراة، أما محمد صلاح، فقد حقق ذلك في موسم من 38 مباراة، ومن ثم لا عجب أنه اختير لاعب العام من قبل لاعبي رابطة اللاعبين المحترفين من قبل زملائه في الفريق وخصومه للمرة الثالثة وهو رقم قياسي”.

وتابعت الصحيفة “هذه ليست المرة الأولى التي لا يفوز فيها أفضل لاعب في العالم بجائزة الكرة الذهبية، فهناك هالاند مهاجم مانشستر سيتي في 2023، وروبرت ليفاندوفسكي في 2020، وتييري هنري في 2003، هؤلاء كانوا يستحقون الحصول على جائزة الكرة الذهبية مثل محمد صلاح، لكنهم المصوتون كان لهم رأي آخر”.

وأنهت: “للأسف لن تعكس تصنيفات الكرة الذهبية ذلك أبدًا، سيُخلد اسم محمد صلاح بالتأكيد كأحد أفضل اللاعبين الذين لم يفوزوا بها، وأحد أكثر اللاعبين تعرضًا للإهانة على مر العصور، وحقيقة أنه لم يصل أبدًا إلى قائمة المرشحين الثلاثة الأوائل لجائزة الكرة الذهبية تُؤكد ذلك”.

بينما رصدت صحيفة “ليفربول إيكو”، رد نادي ليفربول على احتلال محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية، وقالت “ليفربول أكد أن النجم المصرى قدم أحد أفضل المواسم الفردية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية خلال موسم 2024-2025، مساهمًا في قيادة فريق آرني سلوت للحصول على الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وتابعت الصحيفة “ليفربول استعرض تصدر محمد صلاح لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 29 هدفاً، وقائمة صناع الأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، بجانب حصوله على جائزتي أفضل لاعب في رابطة كتاب كرة القدم وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز”، مشيرة إلى أن الجميع على موعد مع موسم جديد من الاستمتاع بأداء النجم المصري.

بينما قالت صحيفة “This Is Anfield” إن الموسم الاستثنائي الذي قدمه محمد صلاح مع ليفربول لم يكن كافيًا لرؤيته وهو يتوج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بدلاً من الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وتابعت الصحيفة “محمد صلاح رشح للحصول على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة، لكنه حصل هذا العام على الترتيب الأفضل وهو المركز الرابع، بعدما لعب دوراً محوريًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخ النادي، والموسم الأول للفريق تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت”.