الصحافة الإسبانية: ريال مدريد اقترب بشكل كبير من خطف اللاعب كيليان مبابي من البي إس جي

أكدت بعض تقارير الصحف الإسبانية أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لاعط خط الهجوم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من المتوقع أن يتوجه إلى نادي ريال مدريد الملكي بحلول الصيف المقبل، كما أشارت تقارير الصحف أن ريال مدريد لديه الأفضلية في محاولة ضم اللاعب مبابي إلى صفوفه نظراً لأن كيليان مبابي يرغب في الانضمام لصفوف النادي الملكي، حيث ينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويبدو أن الخيار الأقرب له حالياً هو الخروج مجاناً بمجرد انتهاء عقده لكي يتوجه إلى صفوف الميرينجي.

أكدت بعض تقارير الصحف الإسبانية مؤخراً أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قامت بتقديم العديد من العروض الجديدة لكيليان مبابي، ولكن يبدو أن اللاعب لديه رغبة كبيرة في الانضمام لصفوف النادي الملكي، وعلى الجانب الآخر تُبدي إدارة النادي الملكي اهتمام كبير بضم اللاعب الفرنسي مبابي بمجرد انتهاء عقده مع النادي.

كانت تقارير الصحف الإسبانية قد أكدت أن فلورنتينو بيريز يهتم بشكل كبير بصفقة ضم اللاعب كليان مبابي لصفوف النادي الملكي، حيث أن النجم الفرنسي يحلم منذ صغره الانضمام لصفوف النادي الملكي، وكان مبابي قد خرج إلى الصحف الفرنسي مؤخراً وأعلن بشكل رسمي أن اديه رغبة كبيرة في الانضمام لصفوف ريال مدريد وكانت تلك التصريحات العام الماضي، وانتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يعتبر فرصة ذهبية سيحاول الجانبيان استغلالها بكل تأكيد.

هناك محاولات من نادي باريس سان جيرمان تتمثل في تجديد عقد اللاعب وذلك لكيلا يرحل بالمجان لنادي آخر، كما أن النادي حاول بيع اللاعب خلال الصيف الماضي بمبلغ 180 مليون يورو، ولكن استطاع اللاعب أن يحافظ على مكانته بالفريق من خلال أدائه الرائع.