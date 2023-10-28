الشناوي يؤكد: لا توجد أزمة أمام الأهلي في اللعب أمام صن داونز عصر الغد

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أنه لا توجد أزمة أمام النادي الأهلي في اللعب أمام نادي صن داونز عصر الغد، منوهاً إلى أن جميع اللاعبين يعيشون في حالة تركيز كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

محمد الشناوي- المصدر: الأهلي

ولفت الشناوي الانتباه إلى أن فريقه على إدراك تام بمدى قوة وصعوبة المواجهة للفريق الجنوب أفريقي، المقرر انطلاقها عصر غد الأحد باستاد لوفتوس في ذهاب دور نصف النهائي للدوري الأفريقي، وأشار الشناوي إلى أن مباراة الغد هي بمثابة الشوط الأول في جنوب أفريقيا، وقال “هدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في القاهرة، تساعدنا في حسم التأهل إلى نهائي البطولة”.

وفي إشادة كبيرة من الشناوي بلاعب الأهلي «بيرسي تاو» صرح بأن اللاعب إضافة قوية للفريق، لكن عاد مرة أخرى وأكد على أن الأهلي فريق جماعي، وكل اللاعبين يسعون إلى تنفيذ توجيهات وتعليمات الجهاز الفني، وأن هناك هدفا واحدا يريد الأهلي تحقيقه غداً وهو تحقيق نتيجة إيجابية بنهاية المباراة.

الأهلي حقق هدفه أمام سيمبا التنزاني

وفي ختام تصريحات قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحدث عن مباراة سيمبا التنزاني، وأكد على أن الأهلي حقق هدفه من المباراة بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وأنه بمجرد انتهاء المباراة فإنه تم إغلاق هذه الصفحة، ومن ثم التفكير في مباراة صن داونز المقرر لها غد الأحد.

وذكر الشناوي أن الأهلي يحترم جميع الفرق المشاركة في البطولة، ويحترم الفريق الجنوب أفريقي «صن داونز».

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى داخل القارة السمراء بعد تخطي سيمبا في مباراة ربع النهائي بنتيجة 2-2 في الذهاب، والتعادل الإيجابي أيضا 1-1 على أرضية ملعب استاد القاهرة، بينما تأهل صن داونز إلى ذات الدور عن طريق الفوز على بيرو أتلتيكو الأنجولي في الذهاب 2-0، والتعادل السلبي في الإياب.