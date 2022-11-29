الشركة المصنعة لكرة مونديال قطر 2022 ” رونالدو كاذب ” 

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتشديد على أن كرة الهدف الأول للمنتخب البرتغالي لم تلمس رأس اللاعب ” رونالدو “، وقد تم إحتساب الهدف للاعب ” فرنانديز “، حيث أن اللاعب قام بتمرير كرة عرضية تخطت رأس اللاعب ” رونالدو ” وسكنت الشباك، وقد ارتبك حارس المنتخب الأوروغوياني من قفزة الدون رونالدو.

وقد إحتفل النجم ” رونالدو ” بعد الهدف وكأنه من قام بتسجيله، وقام بالضحك بعد الإعلان بأن الهدف تم احتسابه لزميله في المنتخب ” فيرنانديز ”

وأكدت الفيفا بأن المستشعر المتواجد بكرات كأس العالم أكدت على أن اللاعب كريستيانو لم يقم بلمس الكرة، حيث تتواجد تقنية متواجدة بكرات كأس العالم وهي قادرة على إلتقاط كل لمسة.

وصرح النجم ” فرنانديز ” : كنت أشعر بأن رونالدو قام بلمس الكرة، أنا كنت أقوم بتمرير الكرة له، المهم هو أننا فزنا باللقاء وضمنا التأهل للدور القادم.