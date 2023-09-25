الشباب يهزم الباطن 2-1 ويتأهل إلى دور الـ16 من كأس الملك سلمان 2023/2024

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، من حجز مقعدًا في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد انتصاره على ضيفه الباطن 2/ 1.

الشباب ضد الباطن - مصدر الصورة: صحيفة سبق

والتقى الشباب مع الباطن في دور الـ32 من المسابقة مساء اليوم الأحد على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بقيادة الحكم محمد أبو شقارة.

الشباب يهزم الباطن 2-1 ويتأهل إلى دور الـ16 من كأس الملك

وبدأ الشباب بالتسجيل في الدقيقة الـ18 من زمن الشوط الأول؛ حيث استغل كاراسكو عرضية مثالية من فهد المولد، وسدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء فريق الباطن، استقرت داخل شباك الحارس عبد العالي المحمدي.

وقام بتعديل النتيجة لصالح الباطن اليمان في الدقيقة الـ37، من خلال تسديدة أرضية زاحفة، خدعت الدفاع والحارس الكوري “كيم”.

وشهد الشوط الثاني محاولة الشباب عبر الثلاثي كارلوس جونيور وهتان باهبري ويانيك كاراسكو تعزيز النتيجة لفريقهم، لكن دفاع الباطن كان متماسكًا، وأوصلهم للشوطَيْن الإضافيَّيْن.

وخلال الشوط الإضافي الثاني، وتحديدًا في الدقيقة الـ118، ومن كرة ثابتة أحرز يانيك كاراسكو الهدف الثاني للشباب، الذي كان كافيًا لنقلهم للدور التالي من مسابقة كأس الملك سلمان.