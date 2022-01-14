بالفيديو.. الشباب ينجو من الخسارة ويبتعد عن الصدارة في الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم

نجا نادي الشباب السعودي من الخسارة بعد أن حوَّل تأخره بهدفين أمام نادي الاتفاق إلى تعادل مثير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

التعادل الثاني على التوالي

وقد كان تعادل الشباب مع نادي الاتفاق سبباً في ابتعاده عن الصدارة أكثر بعد نزيف النِّقَاط المتواصل الذي يعاني منه الشباب إثر التعادل الثاني على التوالي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وكان الشباب قريباً من الخسارة بعد أن تقاسم مع الاتفاق الأفضلية في شوطي المباراة، حيث أحرز الاتفاق هدفه الأول عند الدقيقة 33 من عمر المباراة عندما واجه البرازيلي “سورا” المرمى ووضع الكرة في الشباك بعد تمريرة المغربي وليد أزارو، ولم تمض سِوا أربع دقائق حتى نجح السلوفاكي “فيليب كيش” بتسجيل الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 37 برأية استقرت في شباك فواز القرني لتعلن الهدف الثاني للاتفاق.

الشوط الثاني كان مختلفاً

في الشوط الثاني من المباراة استطاع الشباب أن يستعيد زمام الأمور وتمكَّن من فرض سيطرته على الملعب لينجح المدافع “أحمد شراحيلي” بتسجيل الهدف الأول للشباب مُستغلاً تمريرة زميله “فواز الصقور” ليعلن عن هدف تقليص الفارق في الدقيقة الستين من عمر اللقاء.

وبعدها أيضاً بأربع دقائق فقط أرسل “فواز الصقور” عرضية استغلها البرازيلي كارلوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني للشباب وتحقيق التعادل في الدقيقة 64، عبر مقصية سكنت شباك الحارس “عبدالله العويشير”.

هجوم متواصل وفُرص ضائعة

بعد تحقيق التعادل ازدادت وتيرة اللعب وحاول الشباب اقتناص نِقَاط المباراة الكاملة إلا أن النيجيري “إيغالو” أضاع فرصتين ثمينتين، الأولى أصابت العارضة، والثانية ذهبت خارج الشباك بعد تمريرة هدف محقق أمام المرمى من المتألق “فواز الصقور” الذي كان نجم اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 33 نقطة ليبقى في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بعد فوز كبير على الرائد بهدفين لهدف عزز موقعه في الصدارة برصيد 38 نقطة.