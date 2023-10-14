الشباب يطرح التذكرة الأغلى بتاريخ كرة القدم

مع موجة الارقام الفلكية, التى أصبحت سمة دورى روشن السعودي, وخاصة بعد إنتقال أبرز نجوم العالم فى كرة القدم إليه, ضمن صفقات خيالية, بدأها الأسطورة كريستيانو رونالدو نهاية العام الماضى 2022, لتتوالى الصفقات تباعا, من مختلف دوريات كرة القدم الأوربية, وخاصة الدورى الإنجليزى العريق, ليصبح الدورى السعودي لكرة القدم, أحد أقوى الدوريات التى تحظى بنسب مشاهدات عالية.

الشباب يدخل الموسوعة بتذكرة ضيافة

أعلن نادي الشباب السعودي, أحد أعرق أندية العاصمة السعودية الرياض, على صفحته على تويتر, طرح تذكرة ضيافة والتى تعد هى الأغلى فى تاريخ كرة القدم على الإطلاق, بقيمة مليون ريال سعودي, وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد نادى الطائي, السبت القادم الموافق 21 من أكتوبر الجاري, والتى تأتى ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

“التذكرة الأغلى بالتاريخ.. للنادي الأعرق”

التذكرة الأغلى بالتاريخ, للنادي الأعرق, كان ذلك هو التوقيع الذى نشره نادي الشباب السعودى, من خلال موقعه الرسمى على تويتر, موضحا المميزات الأربع التى تحظى بها تذكرة ضيافة, والتى تتمثل فى الاتى:-

مشاهدة جميع مباريات فريق الشباب طوال الموسم من مكان خاص في الملعب الجديد للنادي.

الحصول على عضوية ذهبية للنادي.

إمكانية حضور كافة التمارين والتدريبات الخاصة بالفريق.

يحصل صاحب التذكرة على قميص موقع من جميع لاعبي الفريق.

يذكر أن باقى تذاكر المباراة قد تم طرحها بأسعار تتراوح من 20 ريال إلى 15 ألف ريال سعودي.

التذكرة الأغلى بالتاريخ.. للنادي الأعرق 🤍🖤 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 13, 2023

موقف الفريق الحالى بالدوري

هذا ويدخل فريق الشباب للقاء, ضمن مواجهات الجولة الــ 9 بدوري روشن وهو بالمركز الثانى عشر بالبطولة, برصيد 9 نقاط فقط، جمعها من إنتصارين وثلاث تعادلات.

الشباب من أعرق الأندية السعودية

ويعد نادي الشباب السعودي الرياضي, أحد أعرق أندية العاصمة السعودية الرياض وأقدمها, حيث تأسس منذ ما يقرب من 76عام, وتحديدا في عام 1947, كما حصل على الدوري السعودي الممتاز 6 مرات، وكأس الكؤوس الآسيوية عام 2001, بالإضافة إلى عدد من البطولات العربية الأخرى.