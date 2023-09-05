الشباب يضم اللاعب البلجيكي كاراسكو قادماً من أتلتيكو مدريد الاسباني

أعلن نادي الشباب السعودي رسمياً عن ضم اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو وذلك لتدعيم خط هجومه في دوري روشن السعودي للمحترفين، وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب البلجيكي سيمتد حتى ثلاثة مواسم قادمة مع النادي السعودي، وجاء الإعلان الرسمي عن الصفقة عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

كراسكو بقميص نادي أتلتيكو مدريد، مصدر الصورة: 365 score

بيان نادي الشباب للإعلان عن كاراسكو

ونشرت الصفحة الرسمية مقطع فيديو أثناء تقديم اللاعب وتم التعليق عليه: “مهما كثرت الأقاويل .. كاراسكو أصبح أسداً” وأشار نادي السباب إلى الصفقة في بيان رسمي: “وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خلف الهويشان رسمياً عقد انضمام اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو لمدة ثلاثة مواسم قادماً من فريق أتلتيكو مدريد الاسباني”.

ولعب اللاعب البلجيكي كاراسكو مع نادي أتلتيكو مدريد 266 مباراة سجل خلالهم 47 هدفاً وصنع 45 هدفاً في البطولات المختلفة حيث الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويسعى نادي الشباب السعودي في تحسين صورته في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم أملاً في التواجد ضمن الكبار ومبتعداً عن المراكز المتأخرة، ويحتل نادي الشباب حالياً المركز قبل الأخير برصيد نقطتين من خمس مباريات بعد تعادلين وثلاث هزائم.