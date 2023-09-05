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الشباب يضم اللاعب البلجيكي كاراسكو قادماً من أتلتيكو مدريد الاسباني

أحمد رجب

أعلن نادي الشباب السعودي رسمياً عن ضم اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو وذلك لتدعيم خط هجومه في دوري روشن السعودي للمحترفين، وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب البلجيكي سيمتد حتى ثلاثة مواسم قادمة مع النادي السعودي، وجاء الإعلان الرسمي عن الصفقة عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

كاراسكو ينضم إلى نادي الشباب

كراسكو بقميص نادي أتلتيكو مدريد، مصدر الصورة: 365 score

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بيان نادي الشباب للإعلان عن كاراسكو

ونشرت الصفحة الرسمية مقطع فيديو أثناء تقديم اللاعب وتم التعليق عليه: “مهما كثرت الأقاويل .. كاراسكو أصبح أسداً” وأشار نادي السباب إلى الصفقة في بيان رسمي: “وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خلف الهويشان رسمياً عقد انضمام اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو لمدة ثلاثة مواسم قادماً من فريق أتلتيكو مدريد الاسباني”.

كاراسكو ينضم إلى نادي الشباب
اللاعب يانيك كاراسكو بقميص نادي الشباب، مصدر الصورة: Sun Dailly

ولعب اللاعب البلجيكي كاراسكو مع نادي أتلتيكو مدريد 266 مباراة سجل خلالهم 47 هدفاً وصنع 45 هدفاً في البطولات المختلفة حيث الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

كاراسكو ينضم إلى نادي الشباب
كاراسكو محتفلاً بأحد أهدافه مع أتلتيكو مدريد، مصدر الصورة: منصة إكس

ويسعى نادي الشباب السعودي في تحسين صورته في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم أملاً في التواجد ضمن الكبار ومبتعداً عن المراكز المتأخرة، ويحتل نادي الشباب حالياً المركز قبل الأخير برصيد نقطتين من خمس مباريات بعد تعادلين وثلاث هزائم.

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أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

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