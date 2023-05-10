الشباب ضد تشرين السوري في بطولة كأس الملك سلمان جولة الإياب “تعرف على موعد اللقاء ونتيجة لقاء الذهاب”

يستضيف الشباب السعودي نظيره تشرين السوري ضمن منافسات إياب الجولة التمهيدية لبطولة كأس الملك سلمان، حيث أن المتأهل من تلك المباراة سوف ينضم للمجموعة الثانية والمتواجد بها نادي النصر السعودي والزمالك المصري.

وقد إنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث أقيمت المباراة داخل المملكة العربية السعودية على ملعب فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن يستضيف نفس الملعب “فيصل بن فهد” لقاء العودة بين الفريقين وذلك من أجل حسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة، حيث ستقام المباراة يوم الخميس القادم والذي يوافق الحادي عشر من شهر مايو لعام 2023.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين عند الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي.

ويحتاج نادي الشباب السعودي من أجل التأهل إلى تحقيق التعادل السلبي أو أي فوز، بينما يتحتم على الفريق السوري تحقيق الإنتصار من أجل ضمان العبور لدور المجموعات أو التعادل بنتيجة إيجابية أكبر من هدف لهدف.

ويتواجد الشباب في المركز الثالث بترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة بعدما خاض 25 لقاء، حيث حقق الانتصار في 16 مواجهة وتعادل في 5، بينما تعرض للهزيمة في 4 مباريات.