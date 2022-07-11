الشباب السعودي يُخطط لضم مهاجم باريس سان جيرمان في الصيف الحالي

أشارت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، إلى أن أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صار من ضمن المرشحين بقوة للانتقال إلى أحد فرق بطولة دوي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الميركاتو الصيفي الحالي.

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي إتمام إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان لـ 6 صفقات قوية، حتى هذه اللحظة، بهدف تجهيز الفريق بقوة للموسم الجديد 2022/2023 وجاء الصفقات الجديدة على النحو الآتي:

البولندي كريتشوفياك.

الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو.

المهاجم أحمد عبده.

محمد آدم لاعب مواليد.

سعيد الربيعي.

محمد عيسى.

وأنهى نادي الشباب الموسم المنصرم، تحت قيادة المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا أولاً ثم أكمل المشوار بعده المدرب الروماني ماريوس سوموديكا محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية السعودية، حيث جمع 55 نقطة، وفاز في 15 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 5 مباريات، وسجل لاعبيه 52 هدف واستقبلت شباكه 36 آخرين.

الشباب السعودي يُخطط لضم مهاجم باريس سان جيرمان

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الميدان” السعودية، اليوم الأحد، في القسم الرياضي، فإن نادي الشباب بدأ مفاوضات مكثفة لضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم سان جيرمان.

وتتطلع إدارة نادي الشباب في استعارة إيكاردي لمدة موسم واحد مع إقناع مسؤولي باريس سان جيرمان بتحمل جزء من راتب اللاعب، وحال إتمام الصفقة، سيلتحق المهاجم الأرجنتيني بمواطنيه في صفوف الشباب، إيفر بانيجا وكريستيان خوانكا.

وخلال انتقالات صيف عام 2020، فعل النادي الباريسي بند شراء إيكاردي، ليبقى في صفوف الفريق حتى صيف 2024، لكن تراجع مستوى إيكاردي كثيرا، وخرج من الحسابات طوال الموسم الماضي بسبب كثرة الإصابات، ولأسباب فنية وأخرى شخصية تتعلق بزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.

ومن الجدير بالذكر أن ماورو إيكاردي ذو الـ30 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف فقط، وإجمالا أحرز 38 هدفا في 92 لقاء على مدار 3 مواسم بقميص سان جيرمان.

ومن جانبه فإن كريستوف جالتيه، المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان في تقليص قائمة الفريق من خلال بيع وإعارة عددًا من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقبل انطلاق الموسم الجديد.