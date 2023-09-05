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الشباب السعودي يقدم عرضا لضم أندرسون تاليسكا من النصر

عمر عبد العزيز أحمد

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الإثنين، مفاجأة نارية، بشأن تقدم نادي الشباب السعودي بعرض جديد لنادي النصر لكسب خدمات اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا.

الشباب السعودي يخطط لضم تاليسكا

أندرسون تاليسكا - المصدر: صور جوجل

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الشباب يقدم عرضا لضم أندرسون تاليسكا

وأفادت العديد من التقارير بأنه لا زال مستقبل أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر غير مستقرا هذا الموسم 2023/2024.

ومن الجدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا انضم إلى النصر في 2021، قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ ومنذ الموسم الماضي، وأخبار رحيله عن النصر، تتردد من فترة لأخرى خاصة إلى الدوري التركي.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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