الشباب السعودي يقترب من حسم صفقة هجومية سوبر في الصيف الحالي

كشف عبدالرحمن الرومي، النجم السابق للمنتخب السعودي، إلى أن نادي الشباب يقترب بشدة من حسم التعاقد مع مهاجم لاتيني شهير، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تنشيط صفوف الليث استعدادًا للموسم الجديد 2022/2023.

ويواصل نادي الشباب عن التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، خلال الصيف الحالي، بعد أن استقرت الإدارة على التخلص من المهاجم الكاميروني جون ماري الذي لم يتمكن من تعويض رحيل الهداف النيجيري أوديون إيجالو، والذي التحق بصفوف الهلال.

وأنهى نادي الشباب الموسم المنصرم، تحت قيادة المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا أولاً ثم أكمل المشوار بعده المدرب الروماني ماريوس سوموديكا محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية السعودية، وجاءت إحصائياته كالتالي:

ونشر النجم السابق لنادي الشباب والمنتخب السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “مهاجم يلعب بالدوري الفرنسي من أمريكا الجنوبية وهو لاعب شهير ضمن الخيارات الشبابية”.

وواصل بقوله: “المفاوضات ما زالت قائمة بين شد وجذب .. تمنياتي بالتوفيق للشباب وللإدارة الشبابية بكسب المهاجم الذي يعول عليه الفريق بعد مغادرة إيجالو”.

وتواصل إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان مساعيها من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك استعداداً للموسم الرياضي المقبل 2022/23، الذي سيشهد منافسة شرسة بين كبار المنافسة.

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي إتمام إدارة نادي الشباب لـ 6 صفقات قوية حتى هذه اللحظة من خلال التعاقد مع الأسماء الآتية:

Al Shabab has signed the Poland international "Grzegorz Krychowiak" on a one-years deal.

