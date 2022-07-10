الشباب السعودي يقترب من حسم صفقة هجومية سوبر في الصيف الحالي

كشف عبدالرحمن الرومي، النجم السابق للمنتخب السعودي، إلى أن نادي الشباب يقترب بشدة من حسم التعاقد مع مهاجم لاتيني شهير، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تنشيط صفوف الليث استعدادًا للموسم الجديد 2022/2023.

ويواصل نادي الشباب عن التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، خلال الصيف الحالي، بعد أن استقرت الإدارة على التخلص من المهاجم الكاميروني جون ماري الذي لم يتمكن من تعويض رحيل الهداف النيجيري أوديون إيجالو، والذي التحق بصفوف الهلال.

وأنهى نادي الشباب الموسم المنصرم، تحت قيادة المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا أولاً ثم أكمل المشوار بعده المدرب الروماني ماريوس سوموديكا محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية السعودية، وجاءت إحصائياته كالتالي:

المركز الرابع.

جمع 55 نقطة.

فاز في 15 مباراة.

تعادل في 10 مباريات.

خسر في 5 مباريات.

سجل 52 هدف واستقبل 36 آخرين.

الشباب يقترب من حسم صفقة هجومية سوبر

ونشر النجم السابق لنادي الشباب والمنتخب السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “مهاجم يلعب بالدوري الفرنسي من أمريكا الجنوبية وهو لاعب شهير ضمن الخيارات الشبابية”.

مهاجم يلعب بالدوري الفرنسي من امريكا الجنوبيه وهو لاعب شهير ضمن الخيارات الشبابيه.. المفاوضات مازالت قائمه بين شد وجذب .. تمنياتي بالتوفيق للشباب وللإداره الشبابيه بكسب المهاجم الذي يعول عليه الفريق بعد مغادره ايغالوا — عبدالرحمن الرومي (@A_AlRoomi4) July 9, 2022

وواصل بقوله: “المفاوضات ما زالت قائمة بين شد وجذب .. تمنياتي بالتوفيق للشباب وللإدارة الشبابية بكسب المهاجم الذي يعول عليه الفريق بعد مغادرة إيجالو”.

وتواصل إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان مساعيها من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك استعداداً للموسم الرياضي المقبل 2022/23، الذي سيشهد منافسة شرسة بين كبار المنافسة.

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ما هي صفقات الشباب السعودي الجديدة لموسم 2022/2023؟

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي إتمام إدارة نادي الشباب لـ 6 صفقات قوية حتى هذه اللحظة من خلال التعاقد مع الأسماء الآتية:

البولندي كريتشوفياك.

الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو.

المهاجم أحمد عبده.

محمد آدم لاعب مواليد.

سعيد الربيعي.

محمد عيسى.