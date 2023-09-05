الشباب السعودي يعلن تعاقده مع المغربي رومان سايس من السد القطري

أعلن نادي الشباب السعودي، بصورة رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إتمام التعاقد مع النجم الدولي المغربي رومان سايس، في صفقة مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي.

رومان سايس، المصدر: تويتر

الشباب يعلن تعاقده مع المغربي رومان سايس

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” معلنا إتمام الصفقة بتعليقه: “مازال مازال قائد أسود الأطلس شبابي”.

ومن الجدير بالذكر أن رومان سايس شارك في 75 مباراة مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، وقد سجل هدفين وشارك في كأس العالم الأخيرة التي شهدت تألق أسود الأطلس وبلوغهم نصف نهائي كأس العالم “قطر 2022”.