الشباب السعودي يعرض 15 مليون يورو لضم البرازيلي أندرسون

قدم نادي الشباب السعودي لنادي لاتسيو الإيطالي، عرضا ماليا تبلغ قيمته 15 مليون يورو من أجل ضم اللاعب البرازيلي فيليبي أندرسون لاعب الفريق الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث أفاد تقرير عرضته صحيفة “Gazzetta” الإيطالية، بأن فيليبي قد يفكر في قبول العرض السعودي ومغادرة لاتسيو، حيث لم يتوصل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما لاتفاق مع إدارة النادي الإيطالي بشأن تجديد عقده حتى الآن.

حيث يطالب فيليبي بزيادة راتبه من 2.5 إلى 4 ملايين يورو، وهو الأمر الذي يشكل تحد أمام إدارة لاتسيو، وفي حال قبول اللاعب البرازيلي العرض السعودي، قد توافق إدارة لاتسيو على التفاوض مع نادي الشباب بشأن انتقاله.

يذكر أن فيليبي انضم إلى لاتسيو في 2021 قادما من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، ويقدر سعره حاليا في سوق الانتقالات بحوالي 10 ملايين يورو.