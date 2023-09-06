الشباب السعودي يضم حمد إليامي من الهلال بنظام الاعارة في الصيف الحالي

كشف نادي الشباب السعودي، اليوم الأربعاء، بصورة رسمية عن الحصول على خدمات اللاعب حمد إليامي من الهلال، ولمدة موسم واحد بنظام الاعارة.

حمد إليامي - المصدر: صور جوجل

الشباب السعودي يضم حمد إليامي من الهلال

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الشباب على موقع التواصل “تويتر” عن توصله إلى اتفاق رسمي مع الهلال، على استعارة خدمات اللاعب حمد اليامي، لمدة موسم رياضي واحد.

ومن الجدير بالذكر أن حمد إليامي يبلغ من العمر 24 عامًا ويشغل مركز الظهير الأيمن ولا يشارك بصفة أساسية في تشكيلة الهلال، في ظل تألق سعود عبدالحميد.

وتعاقد الشباب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية مع رباعي أجنبي، وهو على النحو التالي: