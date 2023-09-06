أخبار الرياضة

الشباب السعودي يضم حمد إليامي من الهلال بنظام الاعارة في الصيف الحالي

عمر عبد العزيز أحمد

كشف نادي الشباب السعودي، اليوم الأربعاء، بصورة رسمية عن الحصول على خدمات اللاعب حمد إليامي من الهلال، ولمدة موسم واحد بنظام الاعارة.

الشباب السعودي يضم حمد إليامي من الهلال

حمد إليامي - المصدر: صور جوجل

قد يهمك:

«تمت».. حارس الهلال ينضم لصفوف الشباب والإعلان الرسمي خلال ساعات

هندرسون يُثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الشباب السعودي يضم حمد إليامي من الهلال

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الشباب على موقع  التواصل “تويتر” عن توصله إلى اتفاق رسمي مع الهلال، على استعارة خدمات اللاعب حمد اليامي، لمدة موسم رياضي واحد.

ومن الجدير بالذكر أن حمد إليامي يبلغ من العمر 24 عامًا ويشغل مركز الظهير الأيمن ولا يشارك بصفة أساسية في تشكيلة الهلال، في ظل تألق سعود عبدالحميد.

وتعاقد الشباب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية مع رباعي أجنبي، وهو على النحو التالي:

  • الكولومبي جوستافو كويلار.
  • السنغالي الحبيب ديالو.
  • المغربي رومان سايس.
  • البلجيكي يانيك كاراسكو.
Avatar of عمر عبد العزيز أحمد
عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات