الشباب السعودي يتفق مع رومارينيو مهاجم الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي

نجح مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، برئاسة خليف الهويشان، في التوصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب الاتحاد الأول لكرة القدم، البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ للانتقال إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

رومارينيو دا سيلفا - المصدر: صور جوجل

الشباب السعودي يتفق مع رومارينيو مهاجم الاتحاد

وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، فإن الاتحاد السعودي يرغب في التخلص من خدمات رومارينيو للتعاقد مع أحد المدافعين من بالميراس البرازيلي.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، أن نادي الشباب توصل لاتفاق نهائي مع لاعب الاتحاد ، واللاعب ينتظر المخالصة من فريقه.

كشف حساب رومارينيو مع الاتحاد

رومارينيو صاحب ال 32 عام انضم إلى صفوف الاتحاد في أغسطس 2018 في صفقة بيع نهائي، وعقده مستمر مع العميد حتى عام 2024 وتقدر قيمة اللاعب التسويقية عبر ترانسفير ماركت حوالي 4.2 مليون يورو.

شارك رومارينيو مع الاتحاد في 179 مباراة في مختلف البطولات، وساهم خلالها ب 120 هدف، حيث نجح في تسجيل 93 هدف وصناعة 27 هدف.

كما حقق رومارينيو بطولتين فقط مع النمور وهم الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي، وساهم في الصعود مع الفريق ل كأس العالم للأندية أواخر العام الجاري.