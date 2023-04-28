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الشارقة يحافظ على لقب كأس رئيس الدولة على حساب العين

خالد وليد

فاز فريق الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة الإماراتي على حساب فريق العين في مباراة النهائي التي جرت مساء اليوم، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وتمكن الشارقة من التفوق بضربات الجزاء بنتيجة “13-12”.

وانتهت المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما دفع بالمباراة لتحديد الفائز بضربات الترجيح.

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تمكن محمد عبدالباسط من تسجيل الهدف الأول لصالح الشارقة في الدقيقة 48، بينما تمكن لابا كودجو من إدراك التعادل لفريق العين في الدقيقة 56.

وبفوزهم في هذه المباراة، تمكن فريق الشارقة من الحفاظ على لقبهم كأغلى الكؤوس، كما تمكنوا من رفع رصيدهم إلى اللقب العاشر في تاريخ المسابقة.

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خالد وليد

مدون مصري وأجيد الكتابة في مجال الرياضة بعدد من المواقع الإلكترونية، وأنا حالياً ادرس في ثانوية عامة.

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