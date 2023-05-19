السيتي على بُعد 3 نقاط من اللقب.. إليك جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل جولات الحسم

يبحث الكثير عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي اشتعل في الجولات الأخيرة بعد سقوط نادي أرسنال الإنجليزي في أكثر من مباراة وصعود نادي مانشستر سيتي إلى المركز الأول بدلاً منه، ويتبقى لكل فريق تقريباً مباراتان في حين تواجد عدد من الفرق له مباراة مؤجلة، ونحن على بُعد جولتين من النهاية ولا تزال المنافسة مستمرة بين الفرق.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتصدر جدول الترتيب نادي مانشستر يونايتد برصيد 85 نقطة بعد لعب 35 مباراة، بينما يحتل المركز الثاني نادي أرسنال الإنجليزي برصيد 81 نقطة ولعب 36 مباراة، بينما يجل ثالثاً نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي برصيد 69 نقطة من 36 مباراة، وفي المركز الرابع يأتي نادي مانشستر يونايتد برصيد 66 نقطة من 35 مباراة.

بينما يصارع الهبوط عدداً من الفرق، حيث تأكد هبوط نادي ساوثهمبتون رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى ويصارع أيضاً نادي نوتنغهام فورست ونادي ليدز يونايتد ونادي إيفرتون وليستر سيتي.

مانشستر سيتي يقترب من حسم اللقب

ويعتبر نادي مانشستر يونايتد هو الأقرب لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث إنه يأمل في جمع ثلاثة نقاط فقط ليحصل على اللقب رسمياً دون انتظار أي نتائج أخرى، ويلاقي نادي مانشستر سيتي نظيره نادي تشيلسي يوم الأحد المقبل 21 مايو في تمام الساعة السادسة.

ويلاقي أرسنال نادي نوتنغهام فورست غداً السبت في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، لذلك ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية هل يحسمها نادي مانشستر سيتي؟، أم يؤجل الحسم لجولة أخرى!.