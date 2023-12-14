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السولية: لا يوجد ثأر في كرة القدم، نحن لا نشعر بأي خوف من نتائج الفريق السابقة

معتز خليل

أعلنت مصادر إعلامية، للاعب وسط النادي الأهلي المصري، عمرو السولية، تعليقًا على المواجهة المرتقبة مع الاتحاد السعودي، أكد السولية أن الأهلي لم يحقق الفوز على الاتحاد في اللقاءات الثلاث السابقة بين الفريقين.

ويشير السولية إلى أن الفريق يسعى لكسر هذه السلسلة السلبية في المباراة المقبلة ضمن الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأشار السولية إلى أن النتائج السابقة أمام الاتحاد ليست عائقًا، وأن الجيل الحالي لديه الفرصة لتصحيح الأوضاع.

ورفض التفكير في إمكانية تكرار الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على حساب الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2021، مؤكدًا أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة.

بشكل عام، يعبر السولية عن ثقته في قدرة الفريق الحالي على تحقيق الانتصار والتفوق على العقبات التاريخية التي واجهها الأهلي أمام الاتحاد السعودي.

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عن الكاتب:
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معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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