السولية: لا يوجد ثأر في كرة القدم، نحن لا نشعر بأي خوف من نتائج الفريق السابقة

أعلنت مصادر إعلامية، للاعب وسط النادي الأهلي المصري، عمرو السولية، تعليقًا على المواجهة المرتقبة مع الاتحاد السعودي، أكد السولية أن الأهلي لم يحقق الفوز على الاتحاد في اللقاءات الثلاث السابقة بين الفريقين.

ويشير السولية إلى أن الفريق يسعى لكسر هذه السلسلة السلبية في المباراة المقبلة ضمن الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

عمرو السولية 🎙 💬 "الثأر من الاتحاد؟ لا يوجد ثأر إطلاقًا، هذه أشياء حدثت في الماضي لدينا فرصة أن نصحح ونقدم نتيجة إيجابية" pic.twitter.com/znNXEsR3Q6 — Yallakora (@Yallakoranow) December 14, 2023

وأشار السولية إلى أن النتائج السابقة أمام الاتحاد ليست عائقًا، وأن الجيل الحالي لديه الفرصة لتصحيح الأوضاع.

ورفض التفكير في إمكانية تكرار الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على حساب الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2021، مؤكدًا أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة.