السودان ضد مدغشقر.. مواجهة نارية في نصف نهائي أمم إفريقيا للمحليين 2025

آلاء الجوهري

تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب بنجامين مكابا حيث يلتقي منتخب السودان ضد مدغشقر في واحدة من أقوى مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025 التي تقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

السودان ضد مدغشقر

مشوار منتخب السودان في البطولة

دخل منتخب السودان البطولة بقوة ونجح في تصدر المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط متساويًا مع منتخب السنغال قبل أن يطيح بمنتخب الجزائر من ربع النهائي في مباراة حسمت بركلات الترجيح، هذا التأهل زاد من طموحات “صقور الجديان” لمواصلة المسيرة والوصول إلى المباراة النهائية في كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025.

موعد مباراة السودان ومدغشقر

تقام مباراة السودان ضد مدغشقر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، 3:30 عصرًا بتوقيت المغرب وسط ترقب جماهيري كبير داخل السودان وخارجه.

القنوات الناقلة لمباراة السودان ومدغشقر

يمكن لعشاق كرة القدم الإفريقية متابعة المباراة عبر قناة beIN SPORTS 6 الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإليكم تردد القناة فيما يلي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12475.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

تردد قناة beIN SPORTS 6 عرب سات

  • التردد: 12245.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4\3.
عن الكاتب:
آلاء الجوهري

كاتبة صحفية لدي نجوم مصرية حاصلة على شهادة بكالوريوس نظم معلومات إدارية، أسعى دائمًا إلى تقديم معلومات مفيدة للزائر بكل شفافية ووضوح


