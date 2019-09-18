السوبر المصري.. الزمالك في الإسكندرية قبل الأهلي

سافرت بعثة نادي الزمالك من القاهرة للإسكندرية ظهر أمس الأربعاء للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة السوبر المصري 2019 المقرر لها الجمعة، بينما يخوض النادي الأهلي تمرين صباح اليوم الخميس، يعقبه إعلان قائمة مباراة السوبر، بعدها تسافر البعثة للإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة، يذكر ان السوبر المصري يقام يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس.







السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي شاهد عدة مباريات لنادي الزمالك، لمعرفة نقاط قوة وضعف الفريق، وعقد عدة محاضرات نظرية مع الفريق لمراجعة ومناقشة عدد من النقاط الهامة، والصربي ميتشو هو الآخر يُعد فريقه جيدا للمقابلة المرتقبة ولقاء السوبر المصري المنتظر.

من جانبه، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم “اللجنة المؤقتة” عن طاقم تحكيم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، حيث سيدير المباراة تحكيميا حكم الساحة الألماني الدولي فيلكس بريش، وهو الحكم الذي أدار مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.