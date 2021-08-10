السوبر الأوروبي 2021.. موعد مباراة تشيلسي وفياريال والقنوات الناقلة

يلتقي نادي تشيلسي الإنجليزي مع نادي فياريال الإسباني، مساء الأربعاء 11 أغسطس، في مباراة كأس السوبر الأوروبي 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقعنا ngmisr.com موعد مباراة تشيلسي وفياريال المرتقبة بتوقيت السعودية والكويت وقطر والإمارات ومصر، وبتوقيت ألمانيا ولندن وأمريكا، كما نستعرض معكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي اليوم في السوبر الأوروبي، يذكر أن Chelsea يشارك في مباراة السوبر بوصفه بطل دوري أبطال أوروبا على حين أن فياريال هو بطل الدوري الأوروبي.

مباراة تشيلسي وفياريال ومعلومات تاريخية

تشيلسي حقق لقب السوبر الأوروبي من قبل مرة واحدة عام 1998، وخسر بعدها اللقب ثلاث مرات وصل فيها لمباراة السوبر.

Villarreal يبحث عن التتويج الأول بالسوبر الأوروبي في النسخة الحالية رقم 25، وكان فياريال قد فاز بالدوري الأوروبي 2021 بعدما تغلب في النهائي بركلات الترجيح على مانشستر يونايتد.

مباراة تشيلسي وفياريال في السوبر اليوم ستكون أول مقابلة بين الفريقين في البطولات الأوروبية، فياريال سوف يكون النادي الإسباني التاسع الذي يتقابل معه تشيلسي في تاريخه أوروبيًا.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفياريال

UEFA Super Cup Match سوف يقام اليوم على ملعب ويندسور بارك بمدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، يتسع هذا الملعب إلى ما يقرب من 19 ألف متفرج، سوف تتمكن الجماهير من مشاهدة مباراة تشيلسي وفياريال مباشرة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، المعلق على المباراة سوف يكون المذيع الرياضي التونسي المعروف عصام الشوالي، كما ستكون مباراة السوبر الأوروبي منقولة على بي إن سبورتس كونكت.

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في السوبر اليوم

يدخل نادي تشيلسي مباراة السوبر اليوم بكل قوة، ليضيف لقب جديد إلى سجل بطولاته، وتعتبر تلك المباراة هي المباراة الرسمية الأولى للفريق في الموسم الجديد، يذكر أن الدوري الإنجليزي سوف يبدأ يوم الجمعة القادمة، موعد مباراة تشيلسي وفياريال في السوبر الأوروبي في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 9 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد ومصر.

الساعة 8 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 3 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.