السنغال والكاميرون في قمة نارية.. قمة نارية ونهائي مبكر لتحديد المتصدر في أمم إفريقيا

ستقام مباراة بين منتخبي السنغال والكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تعتبر هذه المباراة من المباريات المهمة التي يترقبها الكثير من المشجعين، حيث يواجه منتخب السنغال هو حامل لقب البطولة في الموسم السابق نظيرة منتخب الكاميرون أحد المنافسين القويين في البطولة، وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة، وتشهد البطولة منافسة قوية من جميع المنتخبات المشاركة في سباق الفوز باللقب، وسوف نوضح في هذا المقال تفاصيل مباراة السنغال والكاميرون في كأس أمم إفريقيا، بما في ذلك موعد اللقاء والقنوات الناقلة.

مباراة السنغال والكاميرون في بطولة أمم إفريقيا

ستقام اليوم مباراة مهمة في بطولة كأس أمم إفريقيا بين منتخبي السنغال والكاميرون، وستجرى المباراة في ملعب شارليس كونان باني في كوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، كما سيتولى الحكم السوداني محمود إسماعيل إدارة المباراة، وسيكون محمود عاشور حكمًا لتقنية الفار.

ستنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن نشهد مباراة كروية مثيرة بين منتخبين قويين وذوي خبرة كبيرة، حيث يتصدر منتخب السنغال المجموعة حاليًا بعد فوزه الكبير على منتخب جامبيا بعدما حصد ثلاث نقاط كاملة، وفي المقابل يمتلك منتخب الكاميرون نقطة واحدة بعد التعادل مع منتخب غينيا، وسيتم نقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورت، حيث يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر هذه القنوات.

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال

المركز اللاعب حارس المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي – موسى نياكاتي – إسماعيل جاكوبس خط الوسط لامين كمارا – عبده ديالو – بابي جاي خط الهجوم إسماعيلا سار – حبيب ديالو – ساديو ماني

التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون

المركز اللاعب حراسة المرمى أندريه أوندوا خط الدفاع جيفري كاستيليتو، لوكاس ووه، كونستانت موكودي، نيكولاس يونجوا خط الوسط كارل إليا نتشام، جونيور كيمين، ويلفريد زامبو خط الهجوم إريك نكوندو، كارل إيكامبي، ويلفريد ماجري

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة السنغال والكاميرون

المركز المنتخب النقاط الأهداف الفرق 1 السنغال 3 3 0 2 غينيا 1 1 -2 3 الكاميرون 1 1 -1 4 جامبيا 0 0 -3

يحتل منتخب السنغال المركز الأول برصيد 3 نقاط بعد الفوز على جامبيا بثلاثية نظيفة، كما يحتل منتخب غينيا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع الكاميرون، ويأتي منتخب الكاميرون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع غينيا، ويتذيل يحتل منتخب جامبيا ترتيب المجموعة من دون رصيد من النقاط بعد خسارتة أمام السنغال.