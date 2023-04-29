نجم رياضة المحركات السعودية يحصد المركز الثاني بالـ W2RC

نجح نجم وسائق الراليات العالمي يزيد بن محمد الراجحي في تقليص فارق النقاط في الترتيب العام لبطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC والإرتقاء الى مركز الوصافة بعد الأداءً الرائع الذي شهد منافسة شرسة في رالي سونورا، ثالث جولات البطولة.

الراجحي يقتنص المركز الثاني في رالي سونورا

وإختتم الراجحي بصحبة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك رالي سونورا، بالمركز الثاني بتوقيت إجمالي قدره 10 ساعات و 36دقيقة و 17 ثانية على متن تويوتا هايلوكس المحضرة من فريق اوفردرايف.

وأدى أيقونة رياضة المحركات السعودية، الراجحي بشكل رائع في جميع مراحل الرالي المكسيكي الجديد في روزنامة البطولة الذي تميز بصعوبته وبضيق مساره المشابه لمسارات رالي الأندلس ورالي كازاخستان بعد أن اعتمد الراجحي استراتيجية فريدة من نوعها على المسارات التقنية التي تزينت بنبات الصبار وبوفرة.

سيطرة سعودية على الملاعب المكسيكية

وتمكن الراجحي من فرض سيطرته المطلقة على الآراضي المكسيكية حيث حقق أسرع توقيت في التجارب التأهيلية في اليوم الأول، بعدها حافظ الراجحي في مواكبة إيقاع سرعته في المراحل الخمسة التي تلت بحيث فاز بمرحلتين [الثالثة] التي تميزت بأطول مسار في جدول الرالي والمرحلة [الخامسة الأخيرة] وسجل ثاني أسرع توقيت في المرحلتين [الأولى والرابعة].

وتعرضت سيارة النجم السعودي في المرحلة الثانية الى عطل كامل في نظام المكابح بشكل مفاجئ بعد الإنطلاق بـ 30 كيلومتر وخسر ما يقارب تسعة دقائق، ولكن نجح في تعويض الوقت الضائع في المرحلة الثالثة التي فاز فيها. وقطع الثنائي في الأيام الستة الماضية عبر المسارات الترابية والحصوية التي تطلبت المهارات الملاحية العالية بمسافة إجمالية تبلغ 2.091 كيلو متر منها 1.249كيلومتر مراحل خاصة خاضعة للسرعة.

فرحة الراجحي

وأكد ممثل السعودية في المحافل الدولية، الراجحي فرحته في ضرب عصفورين على حجر واحد بتحقيقه منصة التتويج في المركز الثاني في رالي سونورا وصعوده للمركز الثاني في بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC قائلاً: “أحمد الله وأشكره على إتمامه الرالي لنا بسلام ونجاح في المكسيك، حققنا المركز الثاني في رالي سونورا والمركز الثاني أيضاً في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة وأنا حقاً سعيدٌ بهذا الإنجاز، بالفعل تمكنا من تقليص فارق النقاط في الترتيب العام للسائقين”

وتابع البطل السعودي: “في الحقيقة كنا نأمل في الفوز بالمركز الأول ولكن تعطلت مكابح سيارتنا في المرحلة الثانية بشكل مفاجئ، عازمون بالفوز في الجولات القادمة ولن نستسلم حتى أن نبلغ غاياتنا وأهدافنا من هذه البطولة”