السعودية وكوريا الجنوبية.. موعد الموقعة النارية في ثمن نهائي كأس آسيا

يستمر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الكوري الجنوبي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2024.

ونجح الأخضر السعودي في الوصول لدور الستة عشر من كأس آسيا، بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، عقب فوزه أمام عمان وقيرغيزستان والتعادل أمام المنتخب التايلاندي بدون أهداف.

مانشيني يبحث عن الفوز على كوريا

يبحث المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي عن تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية والوصول للدور ربع النهائي.

🚨 رسمياً — @IbrahimSubaihen: 🎙️ فهد العتيبي معلقاً على مواجهة السعودية وكوريا الجنوبية 🇸🇦 🇰🇷 pic.twitter.com/4ZlWnfCIoH — أخبار الهلال (@hilalstuff) January 26, 2024

فقد أصبح روبرتو مانشيني مطالبًا بتحقيق اللقب، خاصة وأن الجماهير السعودية غضبت بشدة من تصريحات مدربهم، بعد مواجهة قيرغيزستان، والتي كشف خلالها عن أن الأخضر ليس مرشحًا لحصد اللقب الآسيوي في ظل وجود مدربين مثل إيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.

مانشيني ..

الأخضر ليس المرشح الأبرز بالتتويج باللقب .. والترشيحات تنحصر بين منتخبات (اليابان وأستراليا وإيران وكوريا الجنوبية) !!! #المنتخب_السعودي #السعودية_تايلاند pic.twitter.com/XGKYimljwY — رياض المناع (@RiyadhAlmannaa) January 25, 2024

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

من المقرر أن تنطلق مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، والموافق ال 30 من الشهر الجاري.

ويترقب الجمهور السعودي هذه المواجهة، والتي يتوقعها العديد من مشجعي المنتخب الأخضر أن تكون قوية ومثيرة.

مانشيني – مدرب المنتخب السعودي: – بحثنا عن الفوز أمام تايلاند.. وضياع ركلة الجزاء عادي في كرة القدم . – ⁠مباراة السعودية وكوريا الجنوبية 90 دقيقة.. وستكون صعبة للطرفين . ⁧#كأس_آسيا2023 ⁩

⁧#موجز_الأخبار⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/GQM06FwuFP — SSC (@ssc_sports) January 26, 2024

القنوات الناقلة لمواجهة السعودية وكوريا الجنوبية

تُنقل مواجهة السعودية أمام كوريا الجنوبية عبر عدد من القنوات، حيث ستُذاع الموقعة المنتظرة عبر شبكة قنوات “bein sports” القطرية، بالإضافة قناة الكأس القطرية، وأيضًا شبكة قنوات “ssc” السعودية.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عاجل : الفائز من مواجهة السعودية وكوريا الجنوبية • سيواجه مُنتخب استراليا بربع النهائي 🇦🇺 https://t.co/YJtAYbmD9P — سهم (@1SMi_) January 25, 2024

الجدير بالذكر أن الجماهير السعودية تتواجد بكثافة عالية في المدرجات القطرية خلال هذه النسخة لمساندة منتخب بلادهم وحثهم على الفوز باللقب.