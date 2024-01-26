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السعودية وكوريا الجنوبية.. موعد الموقعة النارية في ثمن نهائي كأس آسيا

أحمد علي

يستمر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الكوري الجنوبي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2024.

ونجح الأخضر السعودي في الوصول لدور الستة عشر من كأس آسيا، بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، عقب فوزه أمام عمان وقيرغيزستان والتعادل أمام المنتخب التايلاندي بدون أهداف.

مانشيني يبحث عن الفوز على كوريا

يبحث المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي عن تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية والوصول للدور ربع النهائي.

فقد أصبح روبرتو مانشيني مطالبًا بتحقيق اللقب، خاصة وأن الجماهير السعودية غضبت بشدة من تصريحات مدربهم، بعد مواجهة قيرغيزستان، والتي كشف خلالها عن أن الأخضر ليس مرشحًا لحصد اللقب الآسيوي في ظل وجود مدربين مثل إيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

من المقرر أن تنطلق مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، والموافق ال 30 من الشهر الجاري.

ويترقب الجمهور السعودي هذه المواجهة، والتي يتوقعها العديد من مشجعي المنتخب الأخضر أن تكون قوية ومثيرة.

القنوات الناقلة لمواجهة السعودية وكوريا الجنوبية

تُنقل مواجهة السعودية أمام كوريا الجنوبية عبر عدد من القنوات، حيث ستُذاع الموقعة المنتظرة عبر شبكة قنوات “bein sports” القطرية، بالإضافة قناة الكأس القطرية، وأيضًا شبكة قنوات “ssc” السعودية.

الجدير بالذكر أن الجماهير السعودية تتواجد بكثافة عالية في المدرجات القطرية خلال هذه النسخة لمساندة منتخب بلادهم وحثهم على الفوز باللقب.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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