السعودية وكوريا.. الأسلحة الهجومية الكورية تتسبب في فزع مانشيني قبل الموقعة المرتقبة بكأس آسيا (خاص)

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يواصل تحضيراته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الكوري الجنوبي، ضمن منافسات دور ال 16 من كأس آسيا قطر 2024.

ويُمنى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني نفسه لتحقيق الفوز على كوريا الجنوبية ومن ثم الصعود لدور الثمانية من البطولة الآسيوية.

مانشيني مطالب بتحقيق اللقب الآسيوي

أصبح مانشيني مطالبًا بضرورة تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة من البطولة، حيث شهدت نهاية مباراة السعودية وقيرغيزستان تصريحات صادمة للمدرب الإيطالي، بعدما أكد على أن الأخضر السعودي ليس من بين المنتخبات المرشحة لتحقيق لقب كأس آسيا خلال هذه النسخة.

اجل احنا رايحين البطولة نتمشى ونرجع 😂

الشنيف جلد مانشيني pic.twitter.com/FMB7YnNxOj — ‎CR7𓃵 حـآتـمـ 📺 (@_hatm1) January 21, 2024

وأوضح المدرب الإيطالي أن هناك منتخبات قوية كاليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا مرشحون لحصد اللقب.

وأعقبت تصريحات مدرب المنتخب السعودي موجة من الغضب الشديدة وسط عشاق الأخضر، حيث أكد جمهور السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي بإنه لابد من المنافسة بقوة على البطولة وحصد لقبها.

علي البليهي يرفض القيام باحتفالية نادي النصر المعهودة مع المنتخب السعودي.. ما رأيكم بهذا التصرف👀 pic.twitter.com/TfbSqYYohZ — Kooora (@kooora) January 22, 2024

مانشيني يخشى أسحلة كوريا الهجومية

وفقًا للمعلومات الواردة إلينا من داخل المنتخب السعودي، فإن هناك حالة من القلق لدي الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة مانشيني، بعد مشاهدة الأخير عددًا من المباريات لكوريا الجنوبية.

📸 مُدرب المُنتخب الوطني مانشيني & فراس البريكان من تدريبات الأخضر اليوم 🇸🇦 pic.twitter.com/bOuXoRjxJd — دياريو الأهلي (@diario_AFC) January 27, 2024

وأوضح المصدر أن السرعات التي يمتلكها المنتخب الكوري جعلت هناك حالة من القلق من كيفية مواجهة لاعبين الخصم خلال المواجهة المرتقبة.

وأشار المصدر إلى أن مانشيني منح لاعبي خط الوسط والمدافعين تعليمات خاصة بضرورة الضغط القوي على حامل الكرة من لاعبي كوريا الجنوبية، بجانب سرعة التمرير، حيث يتميز لاعبي الخصم بالضغط العالي والقوي.

وشدد على أن هناك تعليمات خاصة للاعبي خط الوسط بقيادة محمد كنو بمراقبة سون هيونج مين، بعدما أظهرت المباريات التي شاهدها مانشيني اعتماد زملاؤه عليه في الحالة الهجومية، والسيطرة عليه يعنى افتقاد كوريا الجنوبية لنقطة قوة كبيرة في هجومها.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل.