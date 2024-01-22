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السعودية وقيرغيزستان.. مانشيني يُفسد فرحة الجمهور السعودي

أحمد علي

يبدو أن تصريحات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تسببت في غضب الجماهير السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مانشيني قد صرح بإن المنتخب السعودي ليس مرشحًا للتتويج بلقب كأس آسيا قطر 2024، مشيرًا إلى أن هناك منتخبات مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيران لديهم فرصة كبيرة لتحقيق اللقب.

ردود أفعال جماهير السعودية على تصريحات مانشيني

جاءت ردود الفعل مُثيرة من قبل عشاق المنتخب السعودي على تصريحات المدرب الإيطالي، فكتب المعلق الرياضي خليل البلوشي عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” سابقًا،و”x” حاليًا، حيث جاءت تغريدته تعليقًا على تصريحات مانشيني: “تهانينا للأخضر السعودي الفوز والتأهل للدور 16، نتمني من مانشيني التركيز مع المنتخب لأن واضح سرحان المدرب وبعض اللاعبين”.

وتابع: “على إدارة المنتخب الجلوس مع الفريق والمدرب لغلق الأحداث السابقة لأن واضح تأثر المنتخب بذلك بشكل كبير”.

فيما كتب الإعلامي السعودي محمد الشيخ في تغريدة عبر منصة “x”، حيث جاءت: “المدرب مانشيني قال كلمته بخصوص المنافسة في كأس آسيا، وهذه رؤيته أكانت واقعية أو تكتيكية ومعنوية”.

وأضاف: “من حق الإعلام والجمهور أن يقول رأيه بالرفض أو القبول، فكما ليس من حق أحد أن يلزم مانشيني بما يصرح أو يخطط، فلا يحق لأحد أن يصادر آراء الآخرين تجاهه، والأمور بخواتيمها”.

بينما كتب حساب يُدعى عزيز بن خالد: “مانشيني :”المنتخب السعودي غير مرشح لتحقيق لقب بطولة آسيا هناك منتخبات افضل واقوى”.

وتابع: “تصريح انهزامي وضعيف !!!!!.. ما اذكر فيه مدرب للمنتخب قد صرح بهالتصريح من قبل !!”.

مانشيني: السعودية ليست مرشحة للتتويج بلقب كأس آسيا قطر 2024

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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