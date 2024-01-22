السعودية وقيرغيزستان.. مانشيني يُفسد فرحة الجمهور السعودي

يبدو أن تصريحات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تسببت في غضب الجماهير السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مانشيني قد صرح بإن المنتخب السعودي ليس مرشحًا للتتويج بلقب كأس آسيا قطر 2024، مشيرًا إلى أن هناك منتخبات مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيران لديهم فرصة كبيرة لتحقيق اللقب.

ردود أفعال جماهير السعودية على تصريحات مانشيني

جاءت ردود الفعل مُثيرة من قبل عشاق المنتخب السعودي على تصريحات المدرب الإيطالي، فكتب المعلق الرياضي خليل البلوشي عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” سابقًا،و”x” حاليًا، حيث جاءت تغريدته تعليقًا على تصريحات مانشيني: “تهانينا للأخضر السعودي الفوز والتأهل للدور 16، نتمني من مانشيني التركيز مع المنتخب لأن واضح سرحان المدرب وبعض اللاعبين”.

وتابع: “على إدارة المنتخب الجلوس مع الفريق والمدرب لغلق الأحداث السابقة لأن واضح تأثر المنتخب بذلك بشكل كبير”.

تهانينا للأخضر السعودي الفوز والتأهل للدور 16 نتمني من مانشيني التركيز مع المنتخب لأن واضح سرحان المدرب وبعض اللاعبين وعلى ادارة المنتخب الجلوس مع الفريق والمدرب لغلق الأحداث السابقة لأن واضح تأثر المنتخب بذلك بشكل كبير #السعوديه_قيرغيزستان pic.twitter.com/do57cdCccH — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) January 21, 2024

فيما كتب الإعلامي السعودي محمد الشيخ في تغريدة عبر منصة “x”، حيث جاءت: “المدرب مانشيني قال كلمته بخصوص المنافسة في كأس آسيا، وهذه رؤيته أكانت واقعية أو تكتيكية ومعنوية”.

وأضاف: “من حق الإعلام والجمهور أن يقول رأيه بالرفض أو القبول، فكما ليس من حق أحد أن يلزم مانشيني بما يصرح أو يخطط، فلا يحق لأحد أن يصادر آراء الآخرين تجاهه، والأمور بخواتيمها”.

المدرب مانشيني قال كلمته بخصوص المنافسة في كأس آسيا، وهذه رؤيته أكانت واقعية أو تكتيكية ومعنوية.. ومن حق الإعلام والجمهور أن يقول رأيه بالرفض أو القبول، فكما ليس من حق أحد أن يلزم مانشيني بما يصرح أو يخطط، فلا يحق لأحد أن يصادر آراء الآخرين تجاهه، والأمور بخواتيمها.. pic.twitter.com/C34kqayp1k — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) January 21, 2024

بينما كتب حساب يُدعى عزيز بن خالد: “مانشيني :”المنتخب السعودي غير مرشح لتحقيق لقب بطولة آسيا هناك منتخبات افضل واقوى”.

وتابع: “تصريح انهزامي وضعيف !!!!!.. ما اذكر فيه مدرب للمنتخب قد صرح بهالتصريح من قبل !!”.

🚨 مانشيني : المنتخب السعودي غير مرشح لتحقيق لقب بطولة اسيا هناك منتخبات افضل واقوى –

تصريح انهزامي وضعيف !!!!! ما اذكر فيه مدرب للمنتخب قد صرح بهالتصريح من قبل !! pic.twitter.com/vGMits48Az — عزيز بن خالد (@3zoozvic) January 21, 2024

اللي يصيح على تصريحات مانشيني لو تسأله تقدر تحقق بطولة محلية وهجومك صالح والبريكان والنجعي وسالم ضحك عليك المستر واقعي في كلامه🇮🇹🤍 pic.twitter.com/vxWsZNz9JP — 🇦🇷Abdulaziz (@Z_A54h) January 21, 2024

السعودية : غير مرشحة للقب آسيا 2023 🇸🇦 هذا تصريح مدرب المنتخب السعودي وليس أحد آخر يحاول التقليل من اللاعبين 😅 المنتخبات الأربعة التي رشحها المدرب مانشيني هي اليابان ، كوريا الجنوبية ، أستراليا ، إيران بعد هذه الإنهزامية والضعف يا مانشيني مفترض أن تنام في صالة المطار 🛩 pic.twitter.com/oRSrW99ZLy — عبدالعزيز العُمري | Abdulaziz (@IAbduIazizI) January 21, 2024

مانشيني: السعودية ليست مرشحة للتتويج بلقب كأس آسيا قطر 2024