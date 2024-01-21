السعودية وقيرغيزستان.. ثنائية كنو والغامدي يُهديان الأخضر صدارة المجموعة  “شاهد بالفيديو”

حقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره قيرغيزستان بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور بكأس آسيا 2024.

وتستضيف قطر منافسات كأس آسيا 2024، والتي تستمر في إبهار الجميع من حيث التنظيم المميز منذ انطلاق المسابقة.

السعودية وقيرغيزستان.. تفاصيل فوز الأخضر وتصدر المجموعة

سيطر المنتخب السعودي على مجريات المباراة خلال شوطيها الأول والثاني، حيث جاءت نسبة الاستحواذ كبيرة للأخضر 75%، مقابل 25% للمنتخب القيرغيزستاني.

وتقدم المنتخب السعودي في النتيجة عن طريق اللاعب محمد كنو في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

بينما ضاعف فيصل الغامدي النتيجة في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني من المباراة، لتصبح النتيجة 2/0.

وقام حكم المباراة بطرد آيزر أكماتوف في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بينما حصل مواطنه كيمي ميرك على البطاقة الحمراء في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني، ليلعب المنتخب القيرغيزستاني بتسعة لاعبين حتى نهاية اللقاء.

في نفس السياق، ساندت الجماهير السعودية منتخب بلادها خلال مواجهة اليوم أمام قيرغيزستان، حيث جاءت هتاف الجمهور السعودي قوي خلال أحداث اللقاء.

ونجح الأخضر في إسعاد جماهيره، بعدما حققوا اللاعبين الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات بكأس آسيا، بعدما فازوا على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف واحد في اللحظات الأخيرة من المباراة خلال الجولة الأولى.

السعودية وقيرغيزستان.. أهداف المباراة

ترتيب المجموعة

تصدر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يحل المنتخب التايلاندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يحل العماني في المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يأتي قيرغزستان في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.