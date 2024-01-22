السعودية وقيرغيزستان.. الإعلام السعودي يفتح النار على مانشيني (شاهد)

شن الإعلام الرياضي السعودي هجومًا حادًا على المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد التصريحات التي أدلى بها عقب فوز السعودية على قيرغيزستان بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا قطر 2024.

وتحدث مانشيني في تصريحات نقلتها قناة الكأس القطرية عن أن المنتخب السعودي ليس مرشحًا للتتويج ببطولة كأس آسيا 2024 بقطر، مُشيرًا إلى أن هناك منتخبات كاليابان وكوريا الجنوبية وإيران مرشحة لحصد اللاعب.

السعودية : غير مرشحة للقب آسيا 2023 🇸🇦 هذا تصريح مدرب المنتخب السعودي وليس أحد آخر يحاول التقليل من اللاعبين 😅 المنتخبات الأربعة التي رشحها المدرب مانشيني هي اليابان ، كوريا الجنوبية ، أستراليا ، إيران بعد هذه الإنهزامية والضعف يا مانشيني مفترض أن تنام في صالة المطار 🛩 pic.twitter.com/oRSrW99ZLy — عبدالعزيز العُمري | Abdulaziz (@IAbduIazizI) January 21, 2024

الإعلام السعودي يهاجم مانشيني

علق الإعلامي الرياضي السعودي محمد الشيخ على تصريحات مانشيني، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: “أتفهم تصريح مانشيني بأننا لسنا المرشحين الأوائل للقب الآسيوي وقد يكون له مغزاه”.

وتابع: “لكن لنعلم أن قطر حققت اللقب السابق وهي 13 في التصنيف الآسيوي، وأننا صعدنا لكأس العالم متصدرين على حساب اليابان وأستراليا”.

واختتم: “هل شاهد كأس العالم وماذا فعلت المغرب وكرواتيا؟!”.

أتفهم تصريح مانشيني بأننا لسنا المرشحين الأوائل للقب الآسيوي وقد يكون له مغزاه.. ولكن لنعلم أن قطر حققت اللقب السابق وهي 13 في التصنيف الآسيوي، وأننا صعدنا لكأس العالم متصدرين على حساب اليابان وأستراليا..

هل شاهد كأس العالم وماذا فعلت المغرب وكرواتيا؟!

pic.twitter.com/ZV6fMR3V0D — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) January 21, 2024

بينما كتب حساب يُدعى محمد التميمي: “تصريح مانشيني بعد مباراة قرقستان يحتمل أمرين لا ثالث لهما ويحاول التذاكي”.

وأضاف: “تصريح ‎مانشيني له تفسيرين، الأول إذا خذا البطولة بيقول خدرنا باقي المنتخبات، وإذا خسرها بيقول أنا علمتكم من قبل!”.

تصريح مانشيني بعد مباراة قرقستان يحتمل أمرين

لا ثالث لهما ويحاول التذاكي ‼️ تصريح #مانشيني له تفسيرين، الأول إذا خذا البطولة بيقول خدرنا باقي المنتخبات، وإذا خسرها بيقول أنا علمتكم من قبل"! pic.twitter.com/dPJrEwQfj4 — محمد التميمي (@mohad604) January 21, 2024

فيما تحدث مساعد العبدلي، إعلامي رياضي سعودي على تصريحات مانشيني، فقال: “علامات استفهام كبيرة على بعض تصرفات مانشيني”.

وأضاف: “‎مانشيني يرفض الحديث لقناة سعودية ويصرح لقناة مجاوره هذا فيه تجاوز وعلامة استفهام كبيرة

اين اتحاد الكرة من هذا التجاوز”.

مساعد العبدلي :

علامات استفهام كبيرة على بعض تصرفات مانشيني

ياسلام عليك لقد أصبت كبد الحقيقة يقول عن #مانشيني

يرفض الحديث لقناة سعودية ويصرح لقناة مجاوره هذا فيه تجاوز وعلامة استفهام كبيرة

اين اتحاد الكرة من هذا التجاوز pic.twitter.com/q1r75RpvLu — دباس المشاري (@almshari133) January 22, 2024

فيما هاجم الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي المدرب الإيطالي، حيث أكد أن الاتحاد السعودي تعاقد مع مدرب بهذا الأحر ولا يستطيع الفوز بكأس آسيا، مُشيرًا إلى أن مانشيني لم يحالفه التوفيق في هذه التصريحات.

يعقوب السعدي: هل تم التوقيع مع مدرب بهذا الأجر ولا يستطيع الفوز بكأس آسيا؟

حمد الدبيخي: مانشيني اعترف بوجود منتخبات أفضل من منتخب السعودية#مساء_آسيا#كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/MkavqHcwRw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 21, 2024

يعقوب السعدي صريح مايجامل جلد مانشيني والاتحاد السعودي جلدددد pic.twitter.com/sWRIqlDu1y — عكاز النصر (@n9r1992) January 22, 2024

عادل البطي وعبده عطيف يتفقان خلال حديثهما لـ #في_المرمى أن تصريحات #مانشيني بأن #السعودية غير مرشحة للفوز بـ #كأس_آسيا "غير موفقة" ولا يجوز أن تخرج من قائد pic.twitter.com/LPOceqjYKL — العربية – في المرمى (@FilMarma) January 21, 2024

ونجح المنتخب السعودي في حسم التأهل للدور المقبل من كأس آسيا، بعدما تصدر مجموعته بالفوز على عمان وقيرغيزستان، ليحصد 6 نقاط كاملة في صدارة المجموعة.