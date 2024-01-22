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السعودية وقيرغيزستان.. الإعلام السعودي يفتح النار على مانشيني (شاهد)

أحمد علي

شن الإعلام الرياضي السعودي هجومًا حادًا على المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد التصريحات التي أدلى بها عقب فوز السعودية على قيرغيزستان بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا قطر 2024.

وتحدث مانشيني في تصريحات نقلتها قناة الكأس القطرية عن أن المنتخب السعودي ليس مرشحًا للتتويج ببطولة كأس آسيا 2024 بقطر، مُشيرًا إلى أن هناك منتخبات كاليابان وكوريا الجنوبية وإيران مرشحة لحصد اللاعب.

الإعلام السعودي يهاجم مانشيني

علق الإعلامي الرياضي السعودي محمد الشيخ على تصريحات مانشيني، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: “أتفهم تصريح مانشيني بأننا لسنا المرشحين الأوائل للقب الآسيوي وقد يكون له مغزاه”.

وتابع: “لكن لنعلم أن قطر حققت اللقب السابق وهي 13 في التصنيف الآسيوي، وأننا صعدنا لكأس العالم متصدرين على حساب اليابان وأستراليا”.

واختتم: “هل شاهد كأس العالم وماذا فعلت المغرب وكرواتيا؟!”.

بينما كتب حساب يُدعى محمد التميمي: “تصريح مانشيني بعد مباراة قرقستان يحتمل أمرين لا ثالث لهما ويحاول التذاكي”.

وأضاف: “تصريح ‎مانشيني له تفسيرين، الأول إذا خذا البطولة بيقول خدرنا باقي المنتخبات، وإذا خسرها بيقول أنا علمتكم من قبل!”.

فيما تحدث مساعد العبدلي، إعلامي رياضي سعودي على تصريحات مانشيني، فقال: “علامات استفهام كبيرة على بعض تصرفات مانشيني”.

وأضاف: “‎مانشيني يرفض الحديث لقناة سعودية ويصرح لقناة مجاوره هذا فيه تجاوز وعلامة استفهام كبيرة
اين اتحاد الكرة من هذا التجاوز”.

فيما هاجم الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي المدرب الإيطالي، حيث أكد أن الاتحاد السعودي تعاقد مع مدرب بهذا الأحر ولا يستطيع الفوز بكأس آسيا، مُشيرًا إلى أن مانشيني لم يحالفه التوفيق في هذه التصريحات.

ونجح المنتخب السعودي في حسم التأهل للدور المقبل من كأس آسيا، بعدما تصدر مجموعته بالفوز على عمان وقيرغيزستان، ليحصد 6 نقاط كاملة في صدارة المجموعة.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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