السعودية وعمان: طفل قطري يخطف قلوب السعوديين بعد فوز الأخضر المُثير

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في قلب الطاولة على نظيره العماني بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم آسيا بقطر 2024.

ملخص مباراة السعودية وعمان في أمم آسيا

سيطر القلق على الشعب السعودي، بعدما تقدم المنتخب العماني بهدف من ركلة جزاء عن طريق اللاعب صلاح اليحيائي في الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول، لكن عمت الفرحة السعوديين، بعدما أدرك عبد الرحمن غريب هدف التعادل في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

فيما نجح علي البليهي في تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن عمر الموقعة المثيرة، لينجح الأخضر السعودي في حصد أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة أمم آسيا بقطر 2024.

تذكرون اخوي المصري محمود صاحب عبارة

الماتش بدأ يا وليد 😂⚽ @M40EG

شوفوا توقعه ان المنتخب السعودي بيسجل هدف

وشوفوا فرحته وحماسه وحبه للسعودية وطنا الثاني

هذا الحب الذي نكنه بقلوبنا لوطنا الثاني السعودية

مصر والسعودية عينان في راس 🇸🇦🇪🇬#السعوديه_عمان#كأس_اسيا_2023 #عبدالرحمن_غريب pic.twitter.com/q9Xp5dtnkB — 🇪🇬 عميد محبي العالمي بمصر 🇸🇦 (@nassr_in_egypt) January 17, 2024

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية فيديو لأحد الأطفال القطريين وهو يحتفل بطريقة هيستيرية بفوز السعودية على عمان، فبعدما قام عبد الرحمن غريب بتسجيل الهدف الأول، ظل يحتفل مع عدد من الجالسين معه.

فيما فرح كثيرًا بعدما سجل البليهي هدف الفوز للأخضر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

احتفال طفل قطري بفوز السعودية على عمان

جاء التعليق على فيديو الطفل القطري: “مقطع اليوم.. الشعب القطري اقرب شعب لنا”.

وتابع: “الله يحفظ هالولد عز الله انه اطلق من وجيه بعض الجيران”.