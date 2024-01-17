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السعودية وعمان: طفل قطري يخطف قلوب السعوديين بعد فوز الأخضر المُثير

أحمد علي

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في قلب الطاولة على نظيره العماني بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم آسيا بقطر 2024.

ملخص مباراة السعودية وعمان في أمم آسيا

سيطر القلق على الشعب السعودي، بعدما تقدم المنتخب العماني بهدف من ركلة جزاء عن طريق اللاعب صلاح اليحيائي في الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول، لكن عمت الفرحة السعوديين، بعدما أدرك عبد الرحمن غريب هدف التعادل في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

فيما نجح علي البليهي في تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن عمر الموقعة المثيرة، لينجح الأخضر السعودي في حصد أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة أمم آسيا بقطر 2024.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية فيديو لأحد الأطفال القطريين وهو يحتفل بطريقة هيستيرية بفوز السعودية على عمان، فبعدما قام عبد الرحمن غريب بتسجيل الهدف الأول، ظل يحتفل مع عدد من الجالسين معه.

فيما فرح كثيرًا بعدما سجل البليهي هدف الفوز للأخضر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

احتفال طفل قطري بفوز السعودية على عمان

جاء التعليق على فيديو الطفل القطري: “مقطع اليوم.. الشعب القطري اقرب شعب لنا”.

وتابع: “الله يحفظ هالولد عز الله انه اطلق من وجيه بعض الجيران”.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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