السعودية وتايلاند.. مانشيني أمام اختبار ناري في دور ال 16 من كأس آسيا

انتهت مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره التايلاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا قطر 2024.

تفاصيل مباراة السعودي وتايلاند في كأس آسيا قطر 2024

سيطر الأخضر على مجريات المباراة، حيث أضاع لاعبوه فرصة التقدم خلال أوقات اللقاء من ضربة جزاء.

فقد قام عبد الله الرديف بإضاعة الركلة في الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

وصعد المنتخب السعودي بعدما احتل صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما جاء نظيره التايلاندي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

فيما حل المنتخب العماني في المركز الثالث برصيد نقطتين، وتزيل قيرغيزستان المجموعة بنقطة واحدة، بعد التعادل بهدف لمثله أمام عمان.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي في دور الستة عشر من كأس آسيا قطر 2024.

وتعد مواجهة كوريا الجنوبية قوية ومثيرة بالنسبة للمنتخب السعودي، حيث تعتبر نهائي مبكر.

وكان المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد أكد على منتخب كوريا الجنوبية أحد المنتخبات المرشحة للتتويج ببطولة كأس آسيا، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراته أنام قيرغيزستان، والتي انتهت بفوز السعودية بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

ويرغب السعوديين في تحقيق لقب كأس آسيا، بعد التعاقد مع المدرب العالمي روبرتو مانشيني، والذي أصبح مطالبًا بتحقيق البطولة أمام السعوديين.