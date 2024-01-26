السعودية وتايلاند.. البليهي يصنع الحدث بعد التأهل الرسمي في كأس آسيا (شاهد بالفيديو)

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل لدور الستة عشر من كأس آسيا قطر 2024، على الرغم من التعادل أمام نظيره التايلاندي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

واحتل الأخضر السعودي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما حلت تايلاند في الوصافة بخمسة نقاط.

وجاء المنتخب العماني في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين، فيما تزيل قيرغيزستان المركز الأخير بنقطة واحدة.

واحتفل لاعبي المنتخب السعودي مع اللاعبين عقب نهاية المباراة، بعد التأهل من دور المجموعات لدور ال 16.

ومن المقرر أن يضرب المنتخب السعودي موعدًا ناريًا مع نظيره الكوري الجنوبي في الدور القادم من البطولة.

البليهي يحتفل مع الجماهير على طريقته الخاصة

يعتاد الدولي السعودي علي البليهي الاحتفال بعد الفوز بأي مباراة بالاحتفال مع الجماهير على طريقته الخاصة، حيث قام أحد الجماهير السعودية بإلقاء هاتفه المحمول أمام اللاعب.

والتقط البليهي الهاتف من أرضية الملعب ليقوم بتصوير نفسه، وبعد ذلك قام بإعادته مرة أخرى للمشجع.

وقام رواد موقع منصة “x” حاليًا و”تويتر” سابقًا، بتداول الفيديو على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية.

📲 احد الجماهير يرمي جواله في الملعب أمام " علي البليهي " والذي قام بتصوير بجواله #السعودية_تايلاند #معاك_يالأخضر #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/QiOL0kklBG — علاء سعيد (@alaa_saeed88) January 25, 2024

في سياق متصل، قرر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاستعداد بقوة لمواجهة كوريا الجنوبية، حيث سيستأنف الأخضر تدريباته اليوم الجمعة.

مدرب تايلاند بكل احترام يعطي الكرة

علي البليهي ولكنه أبى إلا أن يقل أدبه

كالعادة أين المدرب والمسؤولين عن هذه التصرفات

الطفولية التي لا تليق في المنتخب السعودي#السعودية_تايلاند

pic.twitter.com/D0ci8Ujrmq — ماجد العالمي 46 (@majed9_999) January 25, 2024

ومن المتوقع أن يشهد مران المنتخب السعودي تدريبات استشفائية، بجانب تدريبات خاصة للاعبين الأساسيين، الذين لعبوا مباراة تايلاند بالأمس الخميس.