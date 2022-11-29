توقع نتيجة مباراة السعودية والمكسيك واربح 10 آلاف دولار ...تعرف على تفاصيل مسابقة تركي آل شيخ

قبل ساعات ن مباراة الحسم بين السعودية والمكسيك والتي قد تكون بوابة العبور لدور ال 16 في تصفيات كأس العالم المقامة في قطر، ومن المقرر أن تكون احجاث هذا اللقاء العام على استاد لوسيل ضمن تصفيات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

مسابقة تركي آل شيخ عن مباراة السعودية والمكسيك

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن مسابقة استثنائية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تبلغ قيمة الجائزة 10 آلآف دولار أمريكي.

اعمل رتويت ولايك وتوقع نتيجة مباراتنا الاربعاء واكسب ١٠ الاف دولار … المسابقة لكل العالم … خذوها بتنافس وابغى اسلي نفسي وانسى العلاج🙏🏻❤️ بالتوفيق للجميع — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 29, 2022

فرص المنتخب السعودي في التأهل

لا يزال لدى المنتخب السعودي فرصتين للصعود إلى تصفيات دور ال 16، على الرغم من خسارته امام منتخب بولندا بهدفين بدون ر، وهي :

الفرصة الأولى هي الفوز على المنتخب المكسيكي وبذلك يضمن المنتخب الأخضر التأهل لدور ال 16 بغض النظر عن نتيجة مباراة بولندا والأرجنتين.

الفرصة الثانية هي انتهاء جميع المباريات بالتعادل وهو ما سيؤهل الأخضر إلى التصفيات ب4 نقاط.

أما إذا خسر المنتخب السعودي في لقاء يوم غد فإن حظوظه في الصعود إلى دور ال 16 سوف تنتهي رسميا.

موعد مباراة السعودية والمكسيك

من المقرر أن يقام لقاء السعودية مع المكسيك يوم غد الأربعاء 30نوفمبر الساعة العاشرة بتوقيت السعودية التاسعة بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على قنوات بين سبورت، ولم يتم حتى الآن الإعلان عما إذا كان سيتم بثها على القناة المفتوحة أم لا.

تشكيل المنتخب السعودي

حراسة المرمى: محمد العويسخط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي آل بليهي، محمد البريك خط الوسط : محمد كنو، سامي النجعي، عبد الله عطيف (عبد الرحمن العبود)

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري، فراس البريكان.

أعلنت قناة بين سبورت أنه سوف يتم إذاعة المباراة على قناتها المفتوحة، وذلك ضمن المبارايات التي أعلنت المجوعة عن إذاعتها مجانا عبر شاشتها بدون استوديوهات تحليلية، ونتمنى التوفيق للمنتخب السعودي والتأهل لدور ال 16 في كأس العالم المقام في قطر والذي يحمل الكثير من المفاجآت والتي كان أهمها فوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في مفاجأة كبيرة لعشاق كرة القدم.