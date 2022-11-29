أخبار الرياضة

توقع نتيجة مباراة السعودية والمكسيك واربح 10 آلاف دولار …تعرف على تفاصيل مسابقة تركي آل شيخ

مي مجدي

قبل ساعات ن مباراة الحسم بين السعودية والمكسيك  والتي قد تكون بوابة العبور لدور ال 16 في تصفيات كأس العالم المقامة في قطر، ومن المقرر أن تكون احجاث هذا اللقاء العام على استاد لوسيل ضمن تصفيات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

توقع نتيجة مباراة السعودية والمكسيك واربح 10 آلاف دولار ...تعرف على تفاصيل مسابقة تركي آل شيخ

مسابقة تركي آل شيخ عن مباراة السعودية والمكسيك

بالصور.. السعودية تودع كأس العالم بالخسارة من المكسيك

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن مسابقة استثنائية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تبلغ قيمة الجائزة 10 آلآف دولار أمريكي.

فرص المنتخب السعودي في التأهل

لا يزال لدى المنتخب السعودي فرصتين للصعود إلى تصفيات دور ال 16، على الرغم من خسارته امام منتخب بولندا بهدفين بدون ر، وهي :

الفرصة الأولى هي الفوز على المنتخب المكسيكي وبذلك يضمن المنتخب الأخضر التأهل لدور ال 16 بغض النظر عن نتيجة مباراة بولندا والأرجنتين.

الفرصة الثانية هي انتهاء جميع المباريات بالتعادل وهو ما سيؤهل الأخضر إلى التصفيات ب4 نقاط.

أما إذا خسر المنتخب السعودي في لقاء يوم غد فإن حظوظه في الصعود إلى دور ال 16 سوف تنتهي رسميا.

موعد مباراة السعودية والمكسيك

من المقرر أن يقام لقاء السعودية مع المكسيك يوم غد الأربعاء 30نوفمبر الساعة العاشرة بتوقيت السعودية التاسعة بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على قنوات بين سبورت، ولم يتم حتى الآن الإعلان عما إذا كان سيتم بثها على القناة المفتوحة أم لا.

تشكيل المنتخب السعودي

  • حراسة المرمى: محمد العويسخط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي آل بليهي، محمد البريك

    خط الوسط : محمد كنو، سامي النجعي، عبد الله عطيف (عبد الرحمن العبود)

  • خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري، فراس البريكان.

أعلنت قناة بين سبورت أنه سوف يتم إذاعة المباراة على قناتها المفتوحة، وذلك ضمن المبارايات التي أعلنت المجوعة عن إذاعتها مجانا عبر شاشتها بدون استوديوهات تحليلية، ونتمنى التوفيق للمنتخب السعودي والتأهل لدور ال 16 في كأس العالم المقام في قطر والذي يحمل الكثير من المفاجآت والتي كان أهمها فوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في مفاجأة كبيرة لعشاق كرة القدم.

Avatar of مي مجدي
مي مجدي

مهندس مدني ومدونة في عدد من المواقع الإلكترونية حاصلة على العديد من الشهادات في مجال السيو والتسويق الإلكتروني

اترك تعليقاً