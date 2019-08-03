السعودية والكويت.. تعرف على تاريخ لقاءات المنتخبين قبل مواجهة بطولة غرب آسيا 2019

ننشر تاريخ مواجهات السعودية والكويت قبل ساعات من مباراتهما المرتقبة يوم الأحد 4 أغسطس 2019 على ملعب مدينة أربيل، ولقاء افتتاحية مباريات المنتخبين في المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا، مباراة السعودية والكويت المرتقبة في بطولة غرب آسيا هي ديربي خليجي قوي ولقاء قمة تلك المجموعة والتي تضم أيضا منتخبي البحرين واالأردن، يذكر أن بطولة غرب آسيا 2019 المقامة في االعراق بنسختها التاسعة، يشاارك فيها تسعة منتخبات، تم تقسيمهم على مجموعتين، يصعد للمباراة النهائية بطل كل مجموعة.

تاريخ لقاءات السعودية والكويت

يظهر من خلال أرقام تاريخ مواجهات السعودية والكويت مدى تقارب المستوى، لكن الكفة تميل قليلا لصالح الأخضر السعودي، “مباراة السعودية والكويت” في بطولة غرب آسيا ستكون المقابلة رقم 41 بعدما التقيا أربعين مرة من قبل، فاز المنتخب السعودي في 16 مباراة، بينما فاز المنتخب الكويتي في 13 مباراة، و11 مباراة أانتهت بنتيجة التعادل بين المنتخبين الشقيقين.

نتيجة مبارة السعودية والكويت الأخيرة

أخر مباراة جمعت بين السعودية والكويت كانت ودية في ديسمبر 2017 وفاز فيها الأخضر بنتيجة 2-1، أخر مباراة رسمية بينهما كانت في كأس الخليج عام 2013 وفاز فيها منتخب الكويت بنتيجة 1-0، أخر مباراة رسمية جمعت “السعودية والكويت” بعيدا عن كأس الخليج كانت عام 2005 في تصفيات كأس العالم 2006،وفاز منتخب السعودية وقتها بنتيجة 3-0، وأحرز الأهداف وقتها محمد الشلهوب هدفين، وسعد الحارثي هدف.