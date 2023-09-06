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السعودية ضد كوستاريكا في وديات الأندية “تعرف على موعد اللقاء الناري واستعدادات الأخضر لتلك المواجهة”

مصطفى السيد أبو حجازي

يستضيف ملعب سانت جيمس بارك المواجهة المرتقبة والتي تجمع بين منتخبي السعودية وكوستاريكا في وديات الأندية، حيث يرغب المدير الفني للأخضر السعودي في الاطمئنان على اللاعبين وجاهزيتهم البدنية من أجل الاستعداد لمنافسات لتصفيات كأس آسيا خلال العام القادم، حيث يتواجد الأخضر السعودي في المجموعة السادسة من التصفيات والتي تضم كذلك كلًا من “تايلاند، عمان وكذلك قرغيزستان”. 

- صورة 1 - السعودية ضد كوستاريكا في وديات الأندية "تعرف على موعد اللقاء الناري واستعدادات الأخضر لتلك المواجهة"

فرحة نجوم المنتخب السعودي بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في مونديال قطر-المصدر: موقع أريبيان بيزنش

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 ومن المقرر أن تنطلق تلك المباراة بين المنتخبين يوم الجمعة القادمة الموافق 8 سبتمبر لعام 2023 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، الثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساءًا بتوقيت ليبيا والسودان. 

كما سيخوض المنتخب السعودي المواجهة الثانية له بمنافسات البطولة أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء القادم الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2023 وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية ومصر، الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش. 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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