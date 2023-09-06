السعودية ضد كوستاريكا في وديات الأندية “تعرف على موعد اللقاء الناري واستعدادات الأخضر لتلك المواجهة”

يستضيف ملعب سانت جيمس بارك المواجهة المرتقبة والتي تجمع بين منتخبي السعودية وكوستاريكا في وديات الأندية، حيث يرغب المدير الفني للأخضر السعودي في الاطمئنان على اللاعبين وجاهزيتهم البدنية من أجل الاستعداد لمنافسات لتصفيات كأس آسيا خلال العام القادم، حيث يتواجد الأخضر السعودي في المجموعة السادسة من التصفيات والتي تضم كذلك كلًا من “تايلاند، عمان وكذلك قرغيزستان”.

فرحة نجوم المنتخب السعودي بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في مونديال قطر-المصدر: موقع أريبيان بيزنش

ومن المقرر أن تنطلق تلك المباراة بين المنتخبين يوم الجمعة القادمة الموافق 8 سبتمبر لعام 2023 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، الثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، التاسعة مساءًا بتوقيت ليبيا والسودان.

ملخص يومنا الثاني في نيوكاسل 🤩🎥 pic.twitter.com/Wl2JD1YCAA — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 4, 2023

كما سيخوض المنتخب السعودي المواجهة الثانية له بمنافسات البطولة أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء القادم الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2023 وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية ومصر، الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.