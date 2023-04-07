السعودية تُقدم 3 عروض لضم “مورينيو”.. وحال قبوله سوف يكون المدرب الأعلى أجراً في التاريخ “فيديو”

بين الحين والآخر كان هُناك العديد من الأخبار التي تم تداولها على أوسع نطاق حول خليفة المُدرب الفرنسي “هيرفي رينارد”، وعلى مُقدمة القائمة الخاصة بالمُرشحين يأتي البرتغالي “مورينيو”، وفي الأخير السعودية تُقدم 3 عروض لضم “مورينيو” ليتولى منصب المدير الفني للمنتخب السعودي أو أي من المَهمات الأخرى، وحال قبوله سوف يكون المدرب الأعلى أجراً في التاريخ.

تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع البرتغالي “مورينيو”

بعض المصادر الصحفية الإيطالية قد قامت بالكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة بمُدرب المُنتخب السعودي القادم، حيث أوضحت تِلك المصادر أن البرتغالي “جوزيه مورينيو” المُدير الفني لنادي روما الإيطالي، قد تلقى عرضاً بمبلغ مُغري للعمل بالمملكة العربية السعودية، وعبر الصحيفة الإيطالية “كوريري ديلو سبورت” تم الإشارة إلى أن “مورينيو” قد تلقى عرضاً سعودياً ليشغل منصب المدير الفني للمُنتخب السعودي لكرة القدم، وذلك حيث يتولى القيادة خلفاً عن المدرب “هيرفي رينارد” الفرنسي، ويُذكر أن قيمة العرض قد بلغت 120 مليون يورو خلال “موسمين” فقط.

حال قبول “مورينيو” العرض سيصبح الأعلى أجراً في العالم بين المدربين

من جانب آخر أيضاً تم الإشارة إلى أنه حال تم قبول العرض من قِبل “مورينيو” فسوف يكون المدرب الأعلى أجراً بتاريخ مُدربي كرة القدم بالعالم، ولكن يجدر الإشارة إلى أن العرض المُقدم يضم في جُعبته أيضاً 3 عروض أخرى وهي:

أن يتولى مورينيو قيادة المنتخب السعودي لكرة القدم بدلاً من الفرنسي “هيرفي رينارد”.

أن يكون مُدرباً لنادي الاتحاد خلفاً من المدرب الحالي “نونو سانتو”.

أن يصبح مُدرباً لنادي النصر خلفاً لـ “رودي جارسيا”.

وفي الأخير يُذكر أنه خلال الفترة المُنصرمة لم يغيب “مورينيو” عن قائمة المُرشحين لتولي قيادة النادي الإسباني “ريال مدريد” بدلاً من “كارلو أنشيلوتي” المُدرب الإيطالي الذي تم ترشيحه ليكون مُديراً فنياً لـ”منتخب البرازيل”.